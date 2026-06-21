Selección Paraguaya
21 de junio de 2026 a la - 14:21

En un día especial: Paraguay mantiene el optimismo y ya apunta a Australia

La selección paraguaya se prepara con optimismo para enfrentarse a Australia el jueves.
La selección paraguaya se prepara con optimismo para enfrentarse a Australia el jueves.

La Albirroja cumplió una nueva jornada de entrenamientos en San José, California, este domingo en el Día del Padre donde Gustavo Alfaro comienza a delinear el equipo para el decisivo compromiso frente a Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

Por David Rolón

La selección paraguaya completó este domingo una nueva sesión de trabajo en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, en una jornada especial marcada por la celebración del Día del Padre y por el buen ambiente que se respira en el campamento albirrojo tras la victoria frente a Turquía.

La selección se prepara para enfrentarse a Australia: Isidro Pitta, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Orlabndo Gille en el juego recreatifivo de la mañana.
La selección se prepara para enfrentarse a Australia: Isidro Pitta, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Orlabndo Gille en el juego recreatifivo de la mañana.

El plantel dirigido por Gustavo Alfaro continúa preparando el encuentro decisivo ante Australia, previsto para el próximo jueves a las 19:00 de California (23:00 de Paraguay), un partido que puede sellar la clasificación de la Albirroja a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

La práctica se desarrolló sin novedades importantes en cuanto al estado físico de los jugadores. Veinticuatro de los veintiséis futbolistas trabajaron con normalidad, mientras que Ramón Sosa y Damián Bobadilla realizaron tareas diferenciadas bajo la supervisión del cuerpo médico, aunque existe optimismo respecto a su evolución de cara al cierre de la fase de grupos. Por su parte Gustavo Caballero entrenó a la par de sus compañeros.

La selección ya tiene la mirada puesta en Australia, rival del próximo jueves.
La selección ya tiene la mirada puesta en Australia, rival del próximo jueves.

La principal incógnita para el entrenador argentino sigue siendo la sustitución de Miguel Almirón, quien se perderá el duelo ante los australianos por suspensión tras la expulsión sufrida frente a Turquía.

Entre las alternativas que maneja Alfaro aparece Damián Bobadilla, una opción que permitiría reforzar la zona media y otorgar mayor equilibrio al equipo si llega en condiciones. Otra posibilidad es el ingreso de Mauricio, una variante más ofensiva que podría aportar velocidad y profundidad en los metros finales.

Durante los próximos entrenamientos, el cuerpo técnico evaluará cuál de las dos alternativas se adapta mejor al plan de juego para enfrentar a una selección australiana que se caracteriza por su potencia física, intensidad en el mediocampo y velocidad para explotar los espacios.

Con la confianza recuperada y la clasificación al alcance de la mano, Paraguay inicia una semana decisiva con la ilusión intacta de seguir avanzando en su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

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