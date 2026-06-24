Alfaro en previa ante Australia: “Tenemos que vivir este partido como si fuera el último de la Copa del Mundo”

La selección paraguaya se juega este jueves 23:00 una auténtica final frente a Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026, y Gustavo Alfaro dejó en claro que el plantel afronta el compromiso con la máxima intensidad y convencido de que está ante una oportunidad histórica.

El entrenador albirrojo destacó las características que puede aportar Mauricio como reemplazante del suspendido Miguel Almirón. “Mauricio nos puede dar capacidad de pausa, organización y asociación con Julio Enciso. Miguel es más vertical y trabaja más recostado por las bandas. Son futbolistas de jerarquía, diferentes entre sí, pero ambos se adaptan al esquema”, explicó.

Al analizar el grupo, Alfaro recordó que desde el sorteo consideró que sería una de las zonas más equilibradas del campeonato.

“Dije que era el grupo más parejo de todos. Los cuatro equipos tenían posibilidades de clasificar o quedar eliminados. Nosotros éramos los más vulnerables según las estadísticas y el ranking, porque todos los rivales estaban por encima nuestro”, afirmó.

El seleccionador remarcó además la dificultad histórica que tiene Paraguay para sumar victorias en una Copa del Mundo y la importancia del desafío que tiene por delante.

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“Si le ganamos a Australia será la primera vez que Paraguay gane dos partidos en un Mundial. Nuestro objetivo era llegar con posibilidades a la última fecha y lo hemos conseguido. La Copa del Mundo es muy compleja. Miren el caso de Turquía, que parecía estar mejor posicionada y en una semana se quedó sin margen”, señaló.

Alfaro insistió en que la Albirroja debe afrontar el encuentro como una final.

“Tenemos que vivir mañana como si fuera el último partido de la Copa del Mundo. No existe el mañana. El partido es hoy y hay que darlo todo. Vamos a enfrentarnos a un rival fuerte, con jugadores que están entre los más veloces del torneo y con una enorme capacidad de contundencia”, expresó.

Sobre el crecimiento del fútbol australiano, el técnico argentino destacó la evolución que ha tenido el seleccionado oceánico en los últimos años.

“Australia ha evolucionado muchísimo. Desde que compite en Asia mejoró en todos los aspectos. También vemos el crecimiento de Concacaf y África. Nosotros en Sudamérica tenemos que ganarnos el derecho de jugar un partido más”, manifestó.

El entrenador también dejó una frase que resume la mentalidad que busca transmitir a sus dirigidos.

“La jerarquía se respeta, pero no se teme. Eso es lo primero que les digo a los jugadores. Nosotros debemos encontrar nuestro lugar y competir contra cualquiera”, sostuvo.

Finalmente, evitó profundizar sobre la comparación entre la expulsión de Miguel Almirón ante Turquía y una acción similar protagonizada por Jude Bellingham en el partido entre Inglaterra y Ghana.

“Desde el momento en que pasó lo de Miguel decidimos no entrar en ese debate. Lo aceptamos, por suerte le dieron una sola fecha de suspensión y ahí termina lo nuestro. Lo único que quiero es igualdad de condiciones”, concluyó.

Además, Alfaro volvió a expresar su postura sobre las pausas de hidratación implementadas por la FIFA, considerando que alteran el desarrollo natural de los encuentros.

“Antes eran optativas y duraban un minuto. Hoy están institucionalizadas y duran tres minutos. Me parece demasiado porque modifica el ritmo del juego. Hay que adaptarse, pero son cuestiones que cambian mucho la dinámica de los partidos”, finalizó.