Senegal aplasta a Irak y se mete en la pelea por los dieciseisavos de final

Senegal despertó justo a tiempo. Tras un arranque titubeante en la Copa del Mundo, el gigante africano destrozó a Irak con una goleada histórica (5-0) que limpia su imagen y presenta su candidatura firme a la siguiente ronda. Una expulsión temprana, el control absoluto del balón y una segunda mitad salvaje sentenciaron el destino del encuentro.

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El equipo dirigido por Pape Thiaw llegó con la soga al cuello tras caer ante Francia (3-1) y Noruega (3-2). Sin embargo, encontró el bálsamo perfecto en Irak, el último clasificado del torneo que sigue sin saber lo que es puntuar en una cita mundialista.

(Nota: Antes del pitido inicial, se guardó un emotivo minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela).

Un inicio eléctrico y el VAR como protagonista

El vendaval senegalés tardó apenas tres minutos en asfixiar a su rival. En el segundo tiro de esquina del partido, Abdoulaye Seck ganó en las alturas y metió un cabezazo picado que Habib Diarra desvió sutilmente para firmar el 1-0.

A partir de ahí, el plan iraquí se desmoronó. Al minuto 10, Rebin Sulaka derribó a Sadio Mané cuando este se escapaba directo al gol. Aunque el árbitro Anthony Taylor mostró primero la tarjeta amarilla, el VAR intervino de inmediato para corregir la decisión: expulsión directa y pesadilla total para Irak.

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El técnico iraquí, Graham Arnold, quemó un cambio defensivo para rearmar su zaga, pero Senegal, comandada por el criterio de Idrissa Gana Gueye y la electricidad de Lamine Camara, no cedió el acelerador.

Vendaval en la segunda parte y un récord para la historia

Si la primera mitad fue de dominio absoluto, la segunda se convirtió en un auténtico castigo. La resistencia de Irak se desplomó en el minuto 56, cuando un clamoroso error defensivo dejó un balón muerto en el área chica e Ismaïla Sarr no perdonó para poner el 2-0 a puerta vacía.

La entrada de los suplentes desató la locura. Pape Gueye ingresó desde el banco y, solo 81 segundos después, clavó un zurdazo espectacular en la escuadra. El propio centrocampista del Villarreal repitió en el minuto 70, firmando su doblete con otro misil teledirigido desde la frontal del área que ponía el 4-0.

Tras varias ocasiones claras de Mané (que estrelló un balón en la madera) y Nicolas Jackson, el quinto y definitivo tanto llegó en el minuto 83. Iliman Ndiaye cerró la fiesta con un disparo seco al ángulo derecho que sirvió para romper los libros de estadísticas: por primera vez en toda la historia de los Mundiales, una selección africana logró anotar 5 o más goles en un solo partido.

Con esta exhibición histórica, Senegal revive en el grupo, recupera su diferencia de goles y sella su pasaporte moral a los dieciseisavos de final, demostrando que cuando sus estrellas se encienden, son un rival temible para cualquiera.

Ficha técnica:

Senegal (5): Mory Diaw; Krépin Diatta, Abdoulaye Seck, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, minuto 58), Habib Diarra (Pape Gueye, minuto 57); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, minuto 58), Sadio Mané e Ismaïla Sarr (Assane Diao, minuto 80).

Irak (0): Ahmed Basil (Jalal Hassan, minuto 46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, minuto 67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younus, minuto 16); Ali Jasim y Ali Al-Hamadi.

Goles: 1-0, minuto 4: Habib Diarra. 2-0, minuto 56: Ismaïla Sarr. 3-0, minuto 59: Pape Gueye. 4-0, minuto 70: Pape Gueye. 5-0, minuto 83: Iliman Ndiaye.

Árbitro: Anthony Taylor (ENG). Expulsó con roja directa a Rebin Sulaka (minuto 10), de Irak, tras revisión del VAR. Mostró amarilla a Abdoulaye Seck y Pape Gueye, de Senegal, y a Merchas Doski y Amir Al Ammari, de Irak.

Incidencias: Partido del Grupo I del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela. Hubo pausas de hidratación en ambas partes.