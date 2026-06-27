La Selección Paraguaya ya arma el plan para conseguir el boleto a octavos

La Selección Paraguaya cerró su campamento en California, tras completar la última práctica en San José, emprendiendo vuelo inmediato con rumbo a Boston. En suelo de Massachusetts, la delegación albirroja buscará meterse entre los dieciséis mejores del Mundial 2026 ante la exigente y tetracampeona Alemania. El último entrenamiento en suelo californiano, desarrollado bajo la estricta mirada de Gustavo Alfaro, estuvo enfocado en la activación táctica, la precisión con el balón y los ejercicios de finalización, funcionando como un ensayo general de máxima intensidad.

No todo es tranquilidad en el campamento del seleccionado albirrojo, ya que el “cazador de utopías imposibles” tendrá que armar un rompecabezas para conformar el once inicial debido a una delicada mezcla de factores que trastocan el equipo. La principal preocupación radica en la zaga central por la situación de Omar Alderete, quien se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su dolencia en la rodilla izquierda, por lo que ya queda prácticamente descartado para el duelo ante los teutones, asomando José Canale como el sustituto natural y repitiendo la variante que ya se vio en los minutos finales del agónico cierre ante Australia.

A esta sensible baja en la defensa se suma la ausencia obligada de Diego Gómez en el mediocampo, dado que el volante se perderá el compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obligará a Alfaro a buscar una alternativa en la zona medular. Por su parte, el extremo Ramón Sosa continúa bajo cuidado médico debido a una persistente dolencia en el tobillo; aunque el cuerpo técnico lo evalúa día a día, la idea es llevarlo con extrema cautela y no arriesgarlo.

Tras el viaje de la delegación a Massachusetts, la agenda albirroja en Boston, el cronograma continuará este domingo por la tarde en el Boston Stadium, donde Gustavo Alfaro y un futbolista del plantel ofrecerán la rueda de prensa oficial previa al encuentro. Posteriormente, el equipo se trasladará al New England Revolution Training Center para realizar la última movilización táctica, cuyos primeros quince minutos serán abiertos a los medios acreditados antes de definir la estrategia final para buscar la gloria mundialista.