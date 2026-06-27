Mundial de Fútbol
27 de junio de 2026 a la - 17:55

¿Cuándo y qué hora juega Alemania vs. Paraguay y dónde ver en vivo?

Los jugadores de Paraguay permanecen de pie durante el himno nacional antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el San Francisco Bay Area Stadium
Los jugadores de Paraguay permanecen de pie durante el himno nacional antes del partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el San Francisco Bay Area Stadium015554+0000 RICHARD HEATHCOTE

Paraguay logró avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde quedó emparejado con la poderosa Alemania, en el duelo programado para la tarde del lunes, en el Gillette Stadium de Boston. Conozca el horario y dónde seguirlo en vivo.

Por ABC Color

Tras sellar su clasificación como uno de los mejores terceros del Copa del Mundo 2026, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro quedó emparejado en los dieciseisavos de final (ronda de 32) con la poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, en el duelo que se disputará el lunes 29 de junio, a las 17:30, en el imponente Gillette Stadium de Boston.

Los jugadores de la selección paraguaya posan para los reporteros gráficos en lo previo al partido ante Australia, por la tercera ronda del Grupo D del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026.
Los jugadores de la selección paraguaya posan para los reporteros gráficos en lo previo al partido ante Australia, por la tercera ronda del Grupo D del Mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026.

La selección paraguaya aseguró su boleto de forma oficial tras finalizar en el tercer puesto del Grupo D con 4 puntos. Ahora, la delegación sudamericana se traslada a la Costa Este de los Estados Unidos con la ilusión intacta de buscar el pase a los octavos de final, en un crucial encuentro que contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Lea más: Paraguay y el único antecedente mundialista ante Alemania

Por su parte, Alemania llega a esta cita tras liderar el Grupo E con 6 unidades. El equipo comandado por Julian Nagelsmann logró sacudirse una pesada racha negativa de 12 años sin superar la primera fase, avanzando a esta instancia como puntero gracias a una sólida diferencia de goles (+6) que le permitió superar a Costa de Marfil.

Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en YouTube.

La selección de Alemania posa al inicio del partido del grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Alemania y Curazao, este domingo en el NRG Stadium de Houston (Texas).
La selección de Alemania posa al inicio del partido del grupo C del Mundial 2026 entre las selecciones de Alemania y Curazao, este domingo en el NRG Stadium de Houston (Texas).

Alemania vs. Paraguay: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 17:30 horas (del lunes)

Argentina: 17:30 horas (del lunes)

Brasil: 17:30 horas (del lunes)

Uruguay: 17:30 horas (del lunes)

Chile: 16:30 horas (del lunes)

Bolivia: 16:30 horas (del lunes)

Venezuela: 16:30 horas (del lunes)

Estados Unidos – Este: 16:30 horas (del lunes)

Ecuador: 15:30 horas (del lunes)

Colombia: 15:30 horas (del lunes)

Perú: 15:30 horas (del lunes)

El Salvador: 14:30 horas (del lunes)

México: 14:30 horas (del lunes)

Estados Unidos – Oeste: 13:30 horas (del lunes)

Inglaterra: 21:30 horas (del lunes)

Marruecos: 21:30 horas (del lunes)

España: 22:30 horas (del lunes)

Bélgica: 22:30 horas (del lunes)

Sudáfrica: 22:30 horas (del lunes)

Lea más: Paraguay queda emparejado con Alemania en los dieciseisavos de final

Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.

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