Gustavo Gómez: “Alemania sabía que, si nos quería ganar, tenía que sudar sangre”

La clasificación de Paraguay a los octavos de final tras tumbar a una potencia como Alemania no fue casualidad; fue el resultado de una resistencia liderada por su gran referente, Gustavo Gómez. El capitán de la Albirroja, pilar fundamental en el orden táctico y el empuje anímico del equipo, analizó la histórica hazaña con la emoción a flor de piel y el pecho inflado de orgullo por el esfuerzo de sus compañeros.

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Gómez no ocultó lo que significa este logro para un plantel que supo mantenerse fuerte ante la adversidad: “Yo creo que la sensación que se siente es difícil de explicar. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, del grupo. Yo creo que en la entrevista pasada yo dije que este grupo merecía otro partido más. Y la verdad que nosotros, con todas las situaciones, con todo lo que se dijo... Nosotros, independientemente de cualquier cosa, yo rescato del grupo la unión. Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación”.

“Teníamos que ser Paraguay más que nunca”

El defensor central desmenuzó la mentalidad con la que la Selección afrontó el choque ante el combinado europeo, dejando en claro que la identidad táctica y la garra albirroja fueron los factores que terminaron por desgastar el poderío alemán: “Hoy era un partido que teníamos que ser Paraguay más que nunca. Yo creo que también en el fondo Alemania sabía que, si nos quería ganar, tenía que sudar sangre; que íbamos a vender, pero muy, muy cara, la derrota. Y nada, solo dedicar este triunfo a toda la gente de Paraguay: a mí, a mis familiares, a todo el pueblo paraguayo. Porque, como yo he dicho también, creo que la selección hace unos cuantos meses que le está dando una felicidad tremenda al país”.

Finalmente, el capitán dejó una profunda reflexión sobre el proceso que viene atravesando este plantel y los valores que se están sembrando de cara al futuro del fútbol nacional: “Y eso es lo que nosotros hacemos: en cada partido, en cada entrenamiento, nos esforzamos demasiado. Creo que la base de este grupo es el trabajo, la humildad para reconocer los errores e intentar siempre mejorar. Eso es lo que nosotros estamos plantando para que en el futuro se pueda tener un equipo sólido en todos los sentidos, pero con esos valores bien fijos, bien fortalecidos, que creo que es lo más importante”.