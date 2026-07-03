Alfaro: “Vinimos a competir, no de paseo”

El entrenador recordó que la clasificación después de 16 años ya representaba un logro enorme, pero dejó en claro que ese mérito no significaba conformismo.

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“No nos cambia el hecho de jugar contra Francia porque sabemos de dónde venimos. Yo les dije a los muchachos que al clasificar después de 16 años ya habían ganado mucho, pero no por eso veníamos de paseo. Vinimos a competir, y competimos”, sostuvo.

El seleccionador también resaltó que enfrentar a una potencia como Francia debe asumirse como un privilegio y una oportunidad. “Es un privilegio jugar esta clase de partidos. Francia es el número uno, nos tocó y trataremos de complicarle el camino como favorito”, advirtió.

Una nueva historia, sin comparaciones con 2010

Consultado sobre las inevitables comparaciones con la generación que alcanzó los cuartos de final en Sudáfrica 2010, Alfaro optó por el respeto y la prudencia. Reconoció la magnitud de aquella campaña, pero remarcó que este plantel quiere construir su propia historia sin vivir a la sombra del pasado.

“Estamos lejos de compararnos con el 2010. Lo que hicieron ellos fue extraordinario. Por eso me puso contento que hayan ido a saludar a los muchachos, porque ellos son la historia de Paraguay. Nosotros vinimos a buscar nuestra propia historia, apoyándonos en ellos y tomando impulso”, expresó.

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Para Alfaro, el cambio de mentalidad que experimentó el grupo durante el último año y nueve meses es uno de los grandes pilares de esta campaña. “El cambio de mentalidad que tuvieron ellos fue lo mejor que les pasó para afrontar este compromiso. Ojalá esta pequeña historia también sea parte de la historia grande de Paraguay”, apuntó.

Con Francia en el horizonte, la Albirroja se prepara para otro examen de máxima exigencia. Del otro lado estará una potencia mundial; de este lado, un equipo que ya aprendió a resistir, a competir y a creer. Y con esa convicción, Gustavo Alfaro intentará que Paraguay siga escribiendo páginas inolvidables en el Mundial 2026.