El once con “sorpresas” de Gustavo Alfaro para buscar el boleto a cuartos ante Francia

Gustavo Alfaro decidió mover sus piezas estratégicas para el histórico compromiso que sostendrá la Albirroja en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El seleccionador nacional no solo recupera a nombres clave que arrastraban suspensiones o problemas físicos, sino que reconfigura por completo el dibujo táctico, apostando por un blindaje defensivo y una propuesta ofensiva distinta para enfrentar esta instancia decisiva.

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El retorno de Alderete y la apuesta por la línea de cinco

La principal novedad en la concentración paraguaya es la inclusión de Omar Alderete. El zaguero central, quien sufrió una torsión en la rodilla izquierda durante el cierre de la fase de grupos y se perdió el choque de dieciseisavos de final ante Alemania, trabajó de manera diferenciada durante casi toda la semana. Sin embargo, su evolución fue favorable y recuperará su puesto en la zaga en reemplazo de José Canale, de extraordinario desempeño en el partido anterior.

La otra variante de peso en la última línea es el ingreso del defensor de Cerro Porteño Víctor Gustavo Velázquez. Con esta modificación, el “cazador de utopías imposibles” desarma el esquema anterior, utilizado ante los germanos para implementar una línea de cinco defensores en el fondo. El sacrificado para dar equilibrio a este nuevo sistema es el atacante Gabriel Ávalos, quien dejará su lugar en la alineación titular.

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Diego Gómez recupera el mando y Enciso asume el ataque

El mediocampo paraguayo volverá a contar con su principal eje de juego. Diego Gómez, el volante del Brighton & Hove Albion, retorna al once inicial tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El oriundo de la compañía Mburica Retã ingresará en sustitución de Damián Bobadilla para aportar el despliegue y la dinámica que caracterizan al equipo en la zona central.

La reconfiguración defensiva tendrá un impacto directo en la ofensiva. Ante la salida de Ávalos, la Albirroja prescindirá de un centrodelantero de referencia fija. La responsabilidad del ataque recaerá sobre Julio Enciso, quien se desempeñará como “falso 9”, una función táctica orientada a aprovechar los espacios en velocidad y conectar con la llegada de los extremos y mediocampistas.

La alineación confirmada de Paraguay

De esta manera, el equipo que saltará al campo de juego en busca de una nueva hazaña mundialista estará integrado por Orlando Gill en el arco; Juan José Cáceres, Víctor Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la línea defensiva; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza en el centro del campo; con Julio Enciso como única referencia en el frente de ataque.