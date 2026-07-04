El plan de Gustavo Alfaro para enfrentar a Francia: línea de cinco y el regreso de Diego Gómez

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será el escenario de un choque electrizante. A partir de las 18:00 (hora paraguaya), la Albirroja se mide ante la poderosa selección de Francia por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un duelo donde los sudamericanos intentarán prolongar su racha épica.

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Tras la histórica clasificación obtenida ante Alemania en los dieciseisavos de final, el seleccionador Gustavo Alfaro prepara una metamorfosis táctica para contener el potencial ofensivo galo. Según información del periodista Jorge Izquierdo de ABC Cardinal, el estratega argentino apostará por un dibujo más conservador y sólido en la retaguardia.

Cerrojo defensivo y una vuelta clave

La gran novedad en la pizarra del técnico es el ingreso del defensor Víctor Gustavo Velázquez, lo que reconfigura la última línea para armar una defensa de cinco integrantes. Para dar entrada al futbolista de Cerro Porteño, quien cede su posición en la alineación es el atacante Gabriel Ávalos, una variante que dejará a Julio Enciso como la principal referencia en la ofensiva paraguaya, jugando de “falso 9″.

Asimismo, el mediocampo recupera a su motor. Diego Gómez, mediocampista del Brighton & Hove Albion, retoma su lugar en el once inicial tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en el compromiso anterior, ingresando en sustitución de Damián Bobadilla.

De esta manera, el probable equipo paraguayo para buscar otra hazaña en Estados Unidos estará conformado por: Orlando Gill en la portería; Juan José Cáceres, Víctor Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso en la línea defensiva; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza en el centro del campo; con Julio Enciso como único delantero.

El camino del vencedor

Quien logre avanzar en esta llave de octavos de final no la tendrá nada fácil en la siguiente instancia. El ganador del cruce entre paraguayos y franceses se medirá en los cuartos de final el próximo 9 de julio ante el vencedor del partido que disputan en Houston las selecciones de Marruecos y Canadá.