Chilavert cambia las críticas por elogios tras la eliminación de Paraguay en el Mundial

La Albirroja cerró anoche su participación en el certamen ecuménico de Norteamérica tras caer por la mínima diferencia frente a la potente selección de Francia en Filadelfia. El único gol del encuentro de octavos de final fue obra de Kylian Mbappé, quien desequilibró la balanza desde el tiro penal.

Lea más: Paraguay dejó el alma, pero Francia frenó el sueño mundialista

Este pronunciamiento marca un notable giro de timón por parte de Chilavert, cuyas severas declaraciones previas habían generado bastante controversia en los días anteriores. En esta ocasión, el exlíder de la selección optó por valorar el sacrificio colectivo de todo el entorno albirrojo.

“Queridos jugadores, CT y CM ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones”, señaló a través de su cuenta personal de X (ex twitter).

@APFOficial @UltimaHoracom @ABCCardinal Queridos Jugadores ,CT y CM ustedes han caído con dignidad,defendiendo la historia Pya,de lucha y amor propio.A prepararse para los próximos desafios.Estaran siempre en nuestros corazones.💪🏼❤️🇵🇾 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 4, 2026

Con este gesto, quien fuera elegido tres veces como el mejor portero del planeta y referente de la Albirroja en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, pone fin a un tenso cruce de opiniones que había dominado la agenda mediática durante la estancia del combinado nacional en la cita mundialista, sumando ahora reconocimiento por la gran demostración de los integrantes de la selección guaraní.