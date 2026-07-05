El emotivo posteo de Julio Enciso tras el adiós mundialista de Paraguay

“Hoy termina un sueño que teníamos como grupo, como país y como personas. Duele muchísimo quedar eliminados porque trabajamos, luchamos y dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. No era el final que soñábamos, pero me voy con la tranquilidad de haber defendido esta camiseta con el corazón”, comenzó diciendo el atacante.

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En medio de la tristeza, el futbolista se tomó un momento para mostrar su lado más humano, mostrando gratitud espiritual y dedicando unas palabras a su círculo más íntimo: “Primero quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de cumplir el sueño de jugar un Mundial. A mi esposa, a mis padres, a toda mi familia y a mi abuelo que me acompaña desde el cielo. Gracias por ser mi fuerza en cada momento”.

El oriundo de Caaguazú también valoró el enorme sacrificio de la hinchada que alentó sin parar en cada estadio y desde todos los puntos del planeta, disculpándose por el resultado: “Gracias también a cada paraguayo que estuvo en las tribunas, desde Paraguay y en cualquier rincón del mundo. Sentimos su apoyo, su cariño y su pasión en cada paso que dimos. Perdón por no haber podido regalarles la alegría que todos queríamos”.

A pesar del duro golpe que significó la derrota ante los europeos, el jugador del Racing de Estrasburgo demostró madurez al enfocar el tropiezo como un aprendizaje necesario para el crecimiento del grupo: “Este golpe nos duele, pero también nos deja enseñanzas. Vamos a levantarnos, a seguir trabajando con humildad, a crecer como jugadores y como personas, porque estoy convencido de que lo mejor para Paraguay todavía está por venir”.

El canterano de Libertad tampoco se olvidó de quienes compartieron el día a día en la concentración y agradeció el esfuerzo de la delegación: “Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este camino. Fue un orgullo compartir este sueño con ustedes”.

Con la mirada puesta en el futuro, el atacante reafirmó el inmenso orgullo que le genera representar a su patria, prometiendo una pronta revancha de cara a lo que viene: “Hoy nos toca aceptar este momento, pero también prometemos seguir luchando para volver más fuertes. Porque vestir la camiseta de Paraguay es un privilegio que defenderé siempre con el alma”.

Finalmente, cerró su emotivo descargo con un mensaje de optimismo y un rotundo aviso de que este proceso recién comienza: “¡Gracias, Paraguay! Esto no termina acá. Volveremos más fuertes”.