Selección Paraguaya
05 de julio de 2026 a la - 15:12

Lo que le dijo Mbappé a Juan Cáceres: “¿Me querés dar un beso?"

Juan José Cáceres de Paraguay (izq.) en acción contra Kylian Mbappé de Francia (der.) durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU..
Juan José Cáceres de Paraguay (izq.) en acción contra Kylian Mbappé de Francia (der.) durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, Pensilvania, EE. UU..WILL OLIVER

El ajustado triunfo de Francia sobre Paraguay por la mínima diferencia en los octavos de final del Mundial dejó un duelo personal que tuvo su momento pintoresco en algún momento del partido. Uno de los más atrapantes se vivió en la zona defensiva, donde Juan José Cáceres tuvo la difícil misión de contener a los atacantes galos.

Por Arnaldo Benítez

Tras la eliminación de la Albirroja, el defensor surgido en Racing de Avellaneda analizó con cierta complicidad cómo fue lidiar con el peligroso delantero del Real Madrid: “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado”, afirmó el futbolista del Dinamo Moscú, en diálogo con TyC Sports luego de la eliminación de la Albirroja. Y añadió: “Le tenía que meter, porque si no se me iba”.

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Más allá de los roces futbolísticos inevitables en un partido de eliminación directa, el futbolista que milita en la liga rusa detalló con humor una de las tantas provocaciones verbales que intercambió con la figura europea en pleno campo de juego: “Me dice: ‘¿Qué? ¿Me querés dar un beso?’. Ja. Y... Le digo... ‘Bueno, ya que estás’", relató en tono de broma.

El defensor de Paraguay Juan José Cáceres y el delantero de Francia Kylian Mbappé caen al suelo durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium en Filadelfia.
El defensor de Paraguay Juan José Cáceres y el delantero de Francia Kylian Mbappé caen al suelo durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium en Filadelfia.

Por el lado de los clasificados, la perspectiva del encuentro fue bastante más ácida. El propio astro francés, responsable de abrir el marcador desde los doce pasos, disparó contra la propuesta paraguaya y justificó el pragmatismo de su selección para sacar adelante el partido: “Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter -perdón la expresión-", dijo. Y añadió: “Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio y hoy ganamos, incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos”.

El delantero de Francia Kylian Mbappé reacciona ante el defensor de Paraguay Juan José Cáceres durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium en Filadelfia.
El delantero de Francia Kylian Mbappé reacciona ante el defensor de Paraguay Juan José Cáceres durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium en Filadelfia.

Al enterarse de los fuertes calificativos del atacante galo, Cáceres no ocultó su fastidio y prefirió restarle importancia a las palabras de su rival, enfocándose en el enorme desgaste físico y el amor propio que demostró el plantel dirigido por Gustavo Alfaro: “No lo escuché. La verdad, no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué... Nosotros hicimos lo nuestro”, afirmó. Y sentenció: “Nosotros dejamos todo adentro de la cancha. Pelota que venía, jugábamos una final. Morimos de pie, como dijo Alfaro”.

Fuente: TyC Sports

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