Lo que le dijo Mbappé a Juan Cáceres: “¿Me querés dar un beso?"

Tras la eliminación de la Albirroja, el defensor surgido en Racing de Avellaneda analizó con cierta complicidad cómo fue lidiar con el peligroso delantero del Real Madrid: “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado”, afirmó el futbolista del Dinamo Moscú, en diálogo con TyC Sports luego de la eliminación de la Albirroja. Y añadió: “Le tenía que meter, porque si no se me iba”.

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Más allá de los roces futbolísticos inevitables en un partido de eliminación directa, el futbolista que milita en la liga rusa detalló con humor una de las tantas provocaciones verbales que intercambió con la figura europea en pleno campo de juego: “Me dice: ‘¿Qué? ¿Me querés dar un beso?’. Ja. Y... Le digo... ‘Bueno, ya que estás’", relató en tono de broma.

Por el lado de los clasificados, la perspectiva del encuentro fue bastante más ácida. El propio astro francés, responsable de abrir el marcador desde los doce pasos, disparó contra la propuesta paraguaya y justificó el pragmatismo de su selección para sacar adelante el partido: “Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mierda, las vamos a meter -perdón la expresión-", dijo. Y añadió: “Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio y hoy ganamos, incluso en ese aspecto fuimos mejores que ellos”.

Al enterarse de los fuertes calificativos del atacante galo, Cáceres no ocultó su fastidio y prefirió restarle importancia a las palabras de su rival, enfocándose en el enorme desgaste físico y el amor propio que demostró el plantel dirigido por Gustavo Alfaro: “No lo escuché. La verdad, no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué... Nosotros hicimos lo nuestro”, afirmó. Y sentenció: “Nosotros dejamos todo adentro de la cancha. Pelota que venía, jugábamos una final. Morimos de pie, como dijo Alfaro”.

Fuente: TyC Sports