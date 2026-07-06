El respaldo de Alfaro a Matías Galarza: “Puede jugar en cualquier equipo del mundo”

El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro no quiso quedar al margen de la situación de Matías Galarza. El entrenador argentino cerró su participación en el Mundial 2026 con una derrota 1-0 ante Francia en Filadelfia y en la conferencia de prensa aprovechó para bancar a uno de sus jugadores con una frase que pegó directo en el seno riverplatense: “De pronto Galarza no podía jugar en River Plate. Ah Claro, puede jugar contra Alemania y puede jugar contra Francia... y no puede jugar en River, está bien. Galarza puede jugar en cualquier equipo del mundo”.

Lea más: Gustavo Alfaro: esto dijo Robert Harrison sobre su continuidad en la Albirroja

Una defensa que resume el contraste entre el nivel que mostró el volante en la Copa del Mundo y el que exhibió en la institución de Núñez. El contraste de rendimiento fue evidente para cualquiera que haya visto jugar al mediocampista en las dos etapas en cuestión. En River Plate, donde llegó a mediados de 2025, procedente de Talleres de Córdoba por pedido de Marcelo “Muñeco” Gallardo a cambio de casi cinco millones de dólares, nunca pudo afianzarse y terminó en la lista de prescindibles por Eduardo Coudet.

"DE PRONTO GALARZA NO PUEDE JUGAR EN RIVER. AH, CLARO, PUEDE JUGAR CONTRA ALEMANIA Y CONTRA FRANCIA..."



😱 ¿En qué equipo te gustaría ver al volante paraguayo?



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RpKng3ESsC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

En contrapartida, su producción con la camiseta de la Albirroja alcanzó un nivel superlativo y lo consolidó como una de las grandes revelaciones de la sorprendente campaña paraguaya. El canterano de Olimpia se transformó en el motor de la selección en la cita ecuménica: firmó el gol del triunfo ante Turquía que selló el pase a los dieciseisavos de final y asistió a Julio Enciso en la histórica victoria frente a Alemania. Más allá de sus registros estadísticos, lo que verdaderamente encendió el orgullo guaraní fue su temperamento combativo; un jugador que transpiró la camiseta hasta la última gota de sudor, plantándose sin complejos ante las potencias mundiales e incluso discutiendo cara a cara con las estrellas de Francia y la terna arbitral en la despedida ante el combinado galo.

A pesar de su consagratoria Copa del Mundo, la sentencia sobre el futuro de Matías Galarza en River Plate parecer ya está firmada y no parece tener marcha atrás. La comisión directiva de la “banda roja” mantiene la postura irreversible de transferirlo, sosteniendo la decisión del entrenador Eduardo Coudet, quien lo mantiene al margen del plantel profesional. Paradójicamente, este notable renacer mundialista puede traducirse en una bocanada de aire fresco para las finanzas y una oportunidad de trasferencia para el “Millonario”. El certamen ecuménico funcionó como la vidriera perfecta que el futbolista, que parecía devaluado por su inactividad pueda revelarse ante esta situación, abriendo la posibilidad de una traspaso, que le permita el jugador llegar a un equipo donde tenga la posibilidad de seguir exhibiendo su gran potencial.