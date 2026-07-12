Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Álex Arce, un relevo para sostener la pelea

Alex Arce con camiseta oscura y el número 18, en movimiento en un estadio. Jugadores en la banca observan el partido.
Álex Adrián Arce Barrios (31 años) tuvo su rol de importancia en los juegos que ingresó.Arcenio Acuña

Álex Arce tuvo un rol más específico dentro de la estructura paraguaya, con apariciones puntuales principalmente desde el banco de suplentes. Su misión fue aportar frescura en ataque, oxigenar la delantera en los minutos finales y ofrecer una referencia capaz de sostener duelos físicos cuando el equipo necesitaba proteger un resultado o buscar una última oportunidad.

Por David Rolón

No fue uno de los futbolistas más utilizados del plantel, pero su presencia le dio a Gustavo Alfaro una alternativa diferente en el área.

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Arce aportó potencia, fortaleza para disputar cada balón y una opción más directa para los momentos en que Paraguay necesitaba juego aéreo, presencia ofensiva o simplemente un delantero dispuesto a pelear cada pelota.

Su Mundial estuvo marcado por el trabajo desde el complemento: entrar, competir y darle al equipo una variante más para mantener la lucha hasta el final. Un aporte silencioso, pero valioso dentro de una selección que construyó su recorrido desde la entrega colectiva.

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