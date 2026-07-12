Álex Arce, un relevo para sostener la pelea

No fue uno de los futbolistas más utilizados del plantel, pero su presencia le dio a Gustavo Alfaro una alternativa diferente en el área.

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Arce aportó potencia, fortaleza para disputar cada balón y una opción más directa para los momentos en que Paraguay necesitaba juego aéreo, presencia ofensiva o simplemente un delantero dispuesto a pelear cada pelota.

Su Mundial estuvo marcado por el trabajo desde el complemento: entrar, competir y darle al equipo una variante más para mantener la lucha hasta el final. Un aporte silencioso, pero valioso dentro de una selección que construyó su recorrido desde la entrega colectiva.