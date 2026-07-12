Alexandro Maidana, el joven que empezó a tocar la puerta

Maidana no tuvo un rol protagónico dentro de la estructura del equipo, pero su presencia en la convocatoria ya representó una señal de confianza hacia su proyección. Formar parte de un grupo mundialista implica mucho más que disputar partidos: significa convivir con la exigencia diaria, sentir la presión de la competencia internacional y absorber detalles de jugadores con mayor recorrido.

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En cada jornada de trabajo, el joven futbolista pudo sumar aprendizajes que van más allá de los minutos oficiales. La intensidad de los entrenamientos, la concentración necesaria para preparar cada encuentro y el ambiente que rodea a un Mundial forman parte de una escuela acelerada para cualquier jugador que busca consolidarse.

Su aparición fue también una muestra del camino que Paraguay intenta construir, dando espacio a nuevas generaciones que puedan acompañar y renovar al plantel en los próximos desafíos. Maidana todavía tiene mucho recorrido por delante, pero esta primera experiencia mundialista puede convertirse en un punto de partida importante.

No necesitó grandes actuaciones para dejar una sensación positiva: estuvo cerca del máximo escenario, conoció la exigencia de la élite y acumuló una vivencia que puede marcar su crecimiento. Para un futbolista joven, a veces el primer paso no es ser protagonista, sino aprender cómo se vive una Copa del Mundo para estar preparado cuando llegue la próxima oportunidad.