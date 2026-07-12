Antonio Sanabria, presión y movilidad de un delantero

Su tarea muchas veces empezó lejos del área: correr, perseguir y generar incomodidad para que Paraguay pudiera recuperar más arriba.

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Si bien experimentó una de las escenas un tanto amargas de la campaña con el penal fallado en la tanda ante Alemania, ello no modificó el resultado.

Fue un momento difícil en una definición de máxima tensión, aunque la historia terminaría sonriendo para la Albirroja con la clasificación.

Sanabria fue uno de los delanteros que más trabajó sin pelota, ofreciendo sacrificio, presión y compromiso con la idea de Alfaro. Su Mundial no se mide solo por goles, sino también por el esfuerzo que puso al servicio del equipo.