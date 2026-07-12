Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Braian Ojeda, el complemento en el mediocampo

Braian Ojeda con camiseta negra y número 20 intenta controlar el balón, mientras un jugador alemán se acerca para defender.
Braian Óscar Ojeda Rodríguez (26 años) de lo poco que estuvo siempre respondió.Arcenio Acuña

Braian Ojeda tuvo una participación más acotada en el recorrido paraguayo por el Mundial, pero aun así encontró la manera de aportar desde un lugar específico y funcional para el equipo. No fue uno de los nombres centrales de la campaña ni un futbolista llamado a cambiar partidos desde el protagonismo, pero sí una pieza útil dentro de la rotación, de esas que terminan teniendo valor en un torneo largo, exigente y lleno de matices tácticos.

Por David Rolón

Su aparición estuvo ligada, sobre todo, a contextos puntuales: momentos en los que Paraguay necesitaba cerrar espacios, refrescar la mitad de la cancha, agregar piernas para sostener la intensidad defensiva o blindar resultados cuando el rival apretaba.

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En ese tipo de escenarios, Ojeda ofreció una respuesta confiable. Entró para colaborar con el orden, para darle energía al bloque y para cumplir una tarea que, aunque menos visible, también resulta indispensable en una Copa del Mundo.

No fue un volante pensado para el lucimiento, sino para el equilibrio. Su función estuvo más relacionada con la obediencia táctica, con interpretar lo que pedía cada partido y con sumarse a la estructura sin alterar el funcionamiento colectivo. Cuando le tocó entrar, lo hizo entendiendo con claridad cuál era su rol: ocupar bien los espacios, ayudar en la recuperación, achicar líneas y sostener el plan diseñado por el cuerpo técnico.

En un equipo que basó gran parte de su recorrido en la solidaridad, el esfuerzo y la disciplina para competir contra rivales de jerarquía, Ojeda encajó como un complemento valioso.

Su presencia permitía reforzar zonas sensibles del mediocampo, sumar agresividad en la presión o simplemente darle descanso a compañeros que habían hecho un enorme desgaste. No necesitó muchos minutos para dejar en claro que estaba preparado para asumir esa función y que podía ser una pieza de apoyo cuando el partido así lo demandara.

Su Mundial, entonces, no se mide por la cantidad de apariciones ni por grandes escenas, sino por el valor de haber sido una alternativa confiable dentro de una estructura que necesitó de todos.

Ojeda aportó desde el compromiso, desde la disciplina y desde la disposición para entrar en partidos incómodos y hacer el trabajo menos vistoso. Fue, en definitiva, uno de esos futbolistas que suman sin ruido, que entienden el lugar que ocupan y que ayudan a sostener al equipo desde una tarea silenciosa pero necesaria.

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