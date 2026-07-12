Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Gabriel Ávalos, lucha cuerpo a cuerpo

Gabriel Ávalos con camiseta roja y blanca, número 21, en estadio lleno, muestra expresión tranquila mientras juega.
Gabriel Ávalos Stumpfs (35 años) fue de los más fuertes en ofensiva albirroja.Arcenio Acuña

Gabriel Ávalos asumió el rol del delantero de choque dentro de la estructura paraguaya. Fue el hombre encargado de pelear con los centrales rivales, fijar marcas, disputar cada pelota dividida y ofrecer una referencia ofensiva cuando el equipo necesitaba salir del asedio.

Por David Rolón

No siempre tuvo mucho juego a su alrededor ni las condiciones ideales para generar peligro, pero aceptó una tarea ingrata: luchar muchas veces en soledad y desgastar a las defensas para darle aire al equipo.

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Su titularidad ante Alemania respondió justamente a esa necesidad de contar con un atacante capaz de sostener duelos físicos y competir contra una zaga de enorme jerarquía.

Más allá de no contar con grandes registros goleadores, Ávalos aportó desde el sacrificio, la fortaleza y el trabajo invisible. Fue uno de esos futbolistas cuyo valor no siempre aparece en las estadísticas, pero sí en la estructura colectiva.

En un Mundial de máxima exigencia, cumplió con la misión que le tocó: pelear cada balón y hacer el trabajo oscuro.

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