Gastón Olveira, respaldo y compromiso total

Lejos de los flashes y de la exposición de los partidos, el arquero de Olimpia cumplió con profesionalismo una tarea que exige la misma concentración que jugar: estar preparado sin saber si llegará el turno.

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Fue parte del trabajo diario de los guardametas, acompañó el crecimiento de Orlando Gill y aportó competitividad en cada práctica, entendiendo que el rendimiento del titular también se construye con la exigencia y el respaldo de quienes pelean el puesto desde atrás.

Su Mundial, en ese sentido, no se midió por atajadas ni por minutos, sino por compromiso, predisposición y sentido de grupo.

Olveira fue uno de esos nombres que empujaron desde el anonimato, sosteniendo el ritmo del plantel y demostrando que en una selección no solo cuentan los que aparecen en la foto del partido, sino también los que están listos para responder cuando el equipo los necesita.

Aunque no le tocó debutar, vivió el torneo con la responsabilidad de un protagonista más y aportó desde ese lugar silencioso pero indispensable que tienen los futbolistas de plantel.