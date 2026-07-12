Gustavo Alfaro, el arquitecto de una Paraguay que volvió a creer

Fue el Mundial en el que Alfaro se consolidó como “El Filósofo”, no solo por sus conferencias cargadas de referencias, metáforas y reflexiones, sino porque detrás de esa puesta en escena hubo un trabajo profundo de reconstrucción futbolística, anímica e identitaria.

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Cuando asumió el mando de la Albirroja en 2024, Paraguay era un equipo herido, lejos de su mejor versión y fuera de la zona de clasificación.

El desafío no pasaba únicamente por ordenar una estructura táctica o mejorar el rendimiento inmediato, sino por devolverle al plantel una convicción que parecía extraviada.

Alfaro entendió desde el comienzo que su tarea iba mucho más allá de armar un once competitivo: debía reconstruir la autoestima de una selección que había perdido peso internacional y reconectar al jugador paraguayo con una identidad que históricamente lo había distinguido.

Su primera gran obra fue, justamente, devolver a Paraguay a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Pero el verdadero peso de su trabajo se terminó de dimensionar durante el torneo, cuando la selección mostró una personalidad competitiva que nadie le regaló.

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Tras un arranque complicado, Paraguay fue creciendo desde la disciplina, la intensidad y la convicción hasta transformarse en uno de los equipos más incómodos del Mundial. No fue una selección exuberante ni dominante, pero sí un equipo durísimo, convencido de su plan, preparado para resistir, golpear y competir con una entereza admirable frente a rivales de mayor poderío.

La noche que definió buena parte de su legado fue la de la eliminación de Alemania en la tanda de penales. Aquella victoria en dieciseisavos de final no solo representó una de las grandes sorpresas del campeonato, sino también la confirmación de que la Paraguay de Alfaro había dejado de ser una selección simpática para convertirse en una amenaza real.

El equipo sostuvo el partido con orden, sacrificio y personalidad, y terminó derribando a un gigante histórico en una de las páginas más memorables del fútbol paraguayo reciente. Fue la obra más acabada de un entrenador que supo convencer a sus futbolistas de que competir de igual a igual no era una utopía, sino una obligación.

La despedida llegó en octavos de final, con una derrota 1-0 ante Francia en Philadelphia, en un partido áspero, cerrado y condicionado por el calor extremo. Paraguay cayó, sí, pero lo hizo dejando otra imagen de dignidad competitiva.

No hubo desmoronamiento ni resignación: hubo resistencia, entrega y la sensación de que el equipo volvió a pelear hasta el límite contra una potencia mundial. Incluso en la eliminación, la selección sostuvo la identidad que Alfaro le había devuelto.

Sin embargo, reducir su semblanza mundialista a los resultados sería quedarse corto. Lo más potente de Alfaro en este proceso fue su capacidad para construir un relato creíble alrededor del equipo y convertirlo en una herramienta de transformación. Su apodo de “El Filósofo” no nació por casualidad.

Durante el Mundial, sus conferencias se convirtieron en un sello propio: discursos cargados de citas, referencias culturales y reflexiones sobre la vida, el esfuerzo, el destino y la superación. En otro contexto podrían haber sonado impostados, pero en esta selección encontraron un terreno fértil porque estaban respaldados por hechos. Alfaro no hablaba en abstracto: hablaba desde un equipo que corría, competía y creía.

Ese liderazgo discursivo fue clave para devolverle al grupo la clásica “garra guaraní”, no como un eslogan vacío, sino como una forma de entender la competencia. Alfaro convenció a sus jugadores de que la rebeldía, la disciplina y la fe podían equilibrar las diferencias de jerarquía con las grandes potencias.

Les devolvió el orgullo de sentirse Paraguay, de reconocerse en una camiseta históricamente incómoda para cualquiera, y de asumir que el imposible solo existe hasta que alguien se anima a discutirlo.

Pero detrás del motivador también hubo un entrenador meticuloso y analítico. Alfaro no construyó esta selección únicamente desde la emoción, sino también desde un diagnóstico muy preciso de lo que necesitaba el fútbol paraguayo para volver a ser competitivo.

Se apoyó en datos, en análisis de intensidades, en observación detallada de perfiles y en una planificación rigurosa para sacar el máximo de un plantel que, en los papeles, no estaba entre los favoritos. La fortaleza de su gestión estuvo justamente en esa combinación: sensibilidad para tocar las fibras del grupo y racionalidad para diseñar un equipo funcional, compacto y capaz de sostener un plan.

Por eso, cuando Paraguay regresó a Asunción tras la eliminación, la recepción en el aeropuerto Silvio Pettirossi tuvo el tono de una celebración más que de una despedida.

La gente entendió que, aunque el recorrido se hubiera frenado en octavos, el equipo había recuperado algo mucho más importante que una clasificación: había recuperado el respeto, la identidad y la ilusión. El pedido popular de “¡Que se quede!” sintetizó el vínculo que Alfaro construyó con el hincha, un vínculo basado en resultados, sí, pero sobre todo en la sensación de haber devuelto al país una selección en la que valía la pena creer.

Visiblemente emocionado, el entrenador dejó una frase que resume su legado en este Mundial: “Que esta llama nunca se vuelva a apagar”.

En esa sentencia convivieron la emoción del momento y el verdadero desafío de su ciclo. Porque la gran obra de Alfaro no fue solo llevar a Paraguay a octavos de final o firmar un batacazo histórico ante Alemania. Fue encender otra vez una llama que parecía extinguida, la de una selección que volvió a sentirse viva, competitiva y capaz de mirar a los grandes sin bajar la cabeza.

Su futuro, de cara a la Copa América 2028 y al siguiente tramo del proceso, todavía abre interrogantes. Pero más allá de lo que decida, la Copa Mundial 2026 ya dejó una certeza: Gustavo Alfaro consiguió algo que no se mide solo en resultados.

Le devolvió a Paraguay una identidad, una fe y una plataforma desde la cual volver a construir. Y en un fútbol donde tantas veces se vive atado a la urgencia, eso también es una forma de trascender.