Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Gustavo Caballero, aprendizaje de alto voltaje

FGustavo Rubén Caballero González (24 años) tuvo importantes intervenciones cuando le tocó jugar.
FGustavo Rubén Caballero González (24 años) tuvo importantes intervenciones cuando le tocó jugar.GREG M. COOPER

Gustavo “Gustavito” Caballero fue una de las apuestas jóvenes dentro del plantel paraguayo y vivió un Mundial que, aunque no lo tuvo como uno de los grandes protagonistas, sí representó una experiencia de enorme valor para su crecimiento.

Por David Rolón

Llegó como una alternativa de futuro y se llevó el aprendizaje de haber formado parte del escenario más exigente del fútbol.

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Sumó minutos, compartió entrenamientos con jugadores de mayor recorrido y pudo sentir de cerca la intensidad, la presión y la concentración que exige una Copa del Mundo.

Cada práctica, cada partido y cada momento dentro del grupo fueron una oportunidad para incorporar herramientas que pueden marcar su evolución como futbolista.

Su participación no estuvo marcada por grandes apariciones, pero sí por la posibilidad de dar un primer paso en la élite.

Para un jugador joven, convivir con ese nivel de competencia, entender los tiempos del juego y adaptarse a la exigencia internacional representa una escuela acelerada.

Caballero fue parte de esa nueva generación paraguaya que empezó a tomar contacto con el máximo escenario. Su Mundial quizás no se mide por estadísticas, sino por lo que puede significar a futuro: una experiencia que puede convertirse en el punto de partida de una carrera mucho más grande.

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