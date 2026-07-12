Gustavo Gómez, el capitán que llevó el peso de la resistencia

En la noche del estreno frente a Estados Unidos, como le ocurrió a toda la defensa paraguaya, sufrió el ritmo frenético del rival, la movilidad de sus atacantes y la dificultad de contener un partido que se fue tornando cuesta arriba muy rápido. Paraguay fue desbordado en varios pasajes y Gómez también quedó expuesto en una estructura que todavía no encontraba equilibrio.

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Sin embargo, a partir de ese golpe inicial apareció la versión más reconocible del zaguero: la del líder que ordena, corrige, impone presencia y se agranda cuando el contexto aprieta. Frente a Turquía fue uno de los puntales de la recuperación albirroja. Se mostró firme en los cruces, dominante en el juego aéreo y atento para sostener la línea en un partido que exigía concentración absoluta.

Esa noche, Paraguay necesitaba recomponerse desde la seguridad defensiva y Gómez fue uno de los primeros en entender que la reacción debía empezar por atrás. Su voz, su experiencia y su jerarquía fueron claves para que el equipo recuperara estabilidad.

Ante Australia, en un encuentro mucho más cerrado, áspero y de alta tensión por lo que había en juego, volvió a ser un referente de aplomo.

Paraguay apostó por un plan conservador, de mucha disciplina táctica y escaso margen para el error, y en ese libreto el capitán asumió otra vez el rol de conductor silencioso de la resistencia. Ordenó la última línea, ganó duelos por arriba, se multiplicó en los relevos y sostuvo la firmeza de una defensa que, más allá de las críticas por el planteamiento, logró el objetivo de no conceder ventajas. En un equipo que jugó condicionado por la necesidad de no perder, Gómez fue una garantía de carácter.

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Su partido más simbólico llegó quizás ante Alemania, en esa noche inolvidable en Boston que terminó convirtiéndose en una de las páginas más grandes de la historia reciente de la Albirroja. Allí se vio a un Gustavo Gómez en plenitud competitiva: intenso, concentrado, áspero cuando había que serlo y líder absoluto de una defensa que tuvo que soportar largos tramos sin pelota frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Contra Francia, ya en el cierre del recorrido mundialista, volvió a afrontar una prueba de máxima exigencia. Le tocó otra vez liderar una defensa sometida por el talento y la velocidad de un rival de primer nivel, y durante largos pasajes respondió con entereza, manteniendo el orden y dejando todo en cada cruce.

Fue un partido de enorme desgaste físico y mental, en el que Paraguay resistió con dignidad hasta que un detalle inclinó la balanza. La jugada del penal que terminó definiendo la eliminación le dejó una marca amarga a su actuación, porque fue una acción decisiva en un encuentro que se resolvió por mínimos detalles. Pero reducir su Mundial a ese episodio sería injusto.

Lo de Gustavo Gómez en Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue mucho más amplio que una jugada puntual. Fue el torneo de un capitán que absorbió la presión, que se hizo cargo del momento más delicado tras el debut, que sostuvo la estructura defensiva en los partidos decisivos y que encarnó el espíritu competitivo de un equipo que se negó a rendirse.

Su semblante fue el de un líder curtido, de esos que no se esconden cuando el panorama se complica y que entienden que en una Copa del Mundo también se juega con temple, con voz y con presencia. Paraguay no solo encontró en él a su capitán; encontró a uno de los grandes rostros de su resistencia.