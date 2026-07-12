Gustavo Velázquez, el comodín de Alfaro

No hizo ruido, no necesitó grandes titulares ni apariciones espectaculares, pero su presencia estuvo ligada a una palabra que en torneos cortos vale muchísimo: utilidad.

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Velázquez fue el comodín defensivo de la Albirroja. Alfaro lo utilizó como zaguero central, como lateral por derecha y también como parte de una línea de cinco cuando el partido exigía reforzar la última línea.

En todos esos escenarios respondió con disciplina, con oficio y con una comprensión táctica que lo volvió una pieza confiable. Su rol no fue el del jugador destinado al lucimiento, sino el del futbolista que entiende lo que necesita el equipo y se acomoda a esa necesidad sin alterar la estructura. Ese tipo de perfil suele ser silencioso, pero dentro de una Copa del Mundo resulta invaluable.

A lo largo del torneo, Velázquez encarnó la figura del soldado táctico. Siempre estuvo listo para entrar, para corregir, para cubrir una ausencia o para darle al entrenador una variante dentro del mismo partido. En un plantel donde los ajustes de sistema fueron constantes —con líneas de cuatro, de cinco, con laterales más contenidos o con centrales obligados a salir a los costados— su capacidad para adaptarse a distintas funciones ofreció una solución permanente. No es sencillo sostener el nivel cuando se cambia de posición de un partido a otro, o incluso dentro del mismo encuentro, pero Velázquez lo hizo con naturalidad y sin perder orden.

Su aporte estuvo especialmente vinculado al trabajo defensivo de resistencia que Paraguay tuvo que asumir en varios tramos del campeonato. Cuando el equipo necesitó cerrar espacios, achicar por dentro, fortalecer el juego aéreo o sumar una marca más para soportar el empuje rival, Velázquez fue uno de los nombres a los que Alfaro acudió. Su semblante fue el del futbolista comprometido con la causa, del que acepta el papel que le toca y lo ejecuta con seriedad. No buscó sobresalir por encima del sistema; al contrario, se puso al servicio de él.

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También hubo en su Mundial una cuota de sacrificio físico y mental. Los cambios de función obligan a una concentración especial, a una lectura distinta de cada movimiento y a una adaptación permanente al compañero de turno. Velázquez tuvo que convivir con eso y responder en escenarios de máxima exigencia, ante selecciones de gran jerarquía y en partidos donde un error mínimo podía costar carísimo. Lo hizo con sobriedad, con temple y con una predisposición que lo mantuvo siempre como una opción válida para el cuerpo técnico.

Por eso, aunque no haya sido el nombre más rutilante del plantel ni el que se llevó los grandes focos, su Mundial dejó una imagen muy clara: la de un jugador funcional, obediente y valioso, capaz de resolverle problemas al entrenador y de sostener la estructura cuando el equipo más lo necesitó. Gustavo Velázquez fue, en definitiva, ese comodín que todo seleccionador quiere tener en una Copa del Mundo: siempre atento, siempre disponible y siempre dispuesto a cumplir.