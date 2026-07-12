Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Isidro Pitta, la emergencia convertida en recurso

Isidro Pitta con camiseta negra y el número 25, mostrando expresión de determinación en el estadio lleno de público.
Isidro Miguel Pitta Saldívar fue el último llamado de Gustavo Alfaro para ser una variante importante en el esquema.Arcenio Acuña

El “Vikingo” Isidro Pitta llegó al Mundial como una incorporación de última hora dentro de la lista de Gustavo Alfaro y terminó transformándose en una alternativa valiosa para diferentes escenarios de partido.

Por David Rolón

Su llegada respondió a una necesidad concreta: sumar una referencia ofensiva con potencia, presencia física y capacidad para competir dentro del área. No fue un titular fijo, pero cada vez que tuvo participación aportó una característica diferente al ataque paraguayo.

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Pitta ofreció fuerza en los duelos, intensidad para presionar y esa voluntad de ir a cada pelota como si fuera la última. En partidos donde Paraguay necesitaba otra presencia arriba, su perfil permitió cambiar la dinámica ofensiva y darle al equipo una opción más directa.

Su aporte estuvo más ligado a lo funcional que a las estadísticas. Fue un delantero útil para disputar centros, fijar centrales y generar desgaste en defensas que ya venían exigidas.

Una pieza que llegó como emergencia y terminó ganándose un lugar como recurso confiable dentro del plan de Alfaro.

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