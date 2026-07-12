Isidro Pitta, la emergencia convertida en recurso

Su llegada respondió a una necesidad concreta: sumar una referencia ofensiva con potencia, presencia física y capacidad para competir dentro del área. No fue un titular fijo, pero cada vez que tuvo participación aportó una característica diferente al ataque paraguayo.
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Pitta ofreció fuerza en los duelos, intensidad para presionar y esa voluntad de ir a cada pelota como si fuera la última. En partidos donde Paraguay necesitaba otra presencia arriba, su perfil permitió cambiar la dinámica ofensiva y darle al equipo una opción más directa.
Su aporte estuvo más ligado a lo funcional que a las estadísticas. Fue un delantero útil para disputar centros, fijar centrales y generar desgaste en defensas que ya venían exigidas.
Una pieza que llegó como emergencia y terminó ganándose un lugar como recurso confiable dentro del plan de Alfaro.