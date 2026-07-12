Julio Enciso, el emblema de la rebeldía paraguaya

En una selección que muchas veces tuvo que competir desde el orden, el sacrificio y la resistencia, Enciso fue la cuota de desequilibrio. Fue el hombre capaz de recibir entre líneas, encarar, cambiar de ritmo y desafiar defensas que durante largos pasajes parecían tener controlado el partido. Su fútbol nació de la valentía: pedir la pelota cuando más quemaba, asumir riesgos y buscar siempre una acción distinta cuando el camino colectivo parecía agotado.

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Su Mundial, sin embargo, también estuvo marcado por una exigencia enorme. En varios encuentros quedó demasiado aislado en ataque, obligado a resolver situaciones con pocos acompañamientos y contra defensas bien organizadas. En otros momentos tuvo que retroceder muchos metros para entrar en contacto con la pelota, alejándose de la zona donde más daño puede hacer. Fue una muestra de su compromiso, pero también del peso que cargó sobre sus hombros dentro de la estructura paraguaya.

Aun así, cada vez que Enciso encontraba espacios, Paraguay recuperaba una sensación de peligro. Su capacidad para acelerar una jugada, superar rivales en conducción o generar una falta cerca del área cambiaba la dinámica del partido. Era ese futbolista que obligaba al rival a no relajarse nunca, porque una sola aparición suya podía modificar completamente el escenario.

Su gol ante Alemania quedó como uno de los momentos más emblemáticos del Mundial paraguayo. No fue solamente una definición importante: fue una imagen que resumió todo lo que Enciso representó durante el torneo. Valentía para asumir la responsabilidad, personalidad para aparecer en un partido de máxima exigencia y esa rebeldía característica de un jugador que no entiende el miedo como parte del juego.

Fue un gol que alimentó la ilusión y que simbolizó la capacidad de Paraguay para desafiar a una potencia histórica.

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Enciso encarnó la contradicción más hermosa de esta selección: fue el talento individual dentro de un equipo construido desde lo colectivo. Mientras sus compañeros sostenían el bloque, recuperaban y resistían, él era la chispa encargada de encender una posibilidad diferente. No siempre tuvo el escenario ideal, ni todos los espacios que necesitaba, pero incluso en las dificultades logró dejar su sello.

La Joya fue el futbolista que mantuvo viva la esperanza cuando Paraguay necesitaba una jugada inesperada, una corrida, un remate o una acción de coraje. Representó el atrevimiento de una generación que empieza a tomar protagonismo y confirmó que la Albirroja tiene en él a un jugador capaz de liderar los próximos desafíos.

Su Mundial no solo se recuerda por sus goles o sus acciones individuales, sino por lo que transmitió: personalidad, rebeldía y la convicción de que siempre existe una oportunidad para cambiar la historia. Julio Enciso fue la chispa que iluminó el camino paraguayo en la Copa del Mundo.