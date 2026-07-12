Junior Alonso, experiencia al servicio de la supervivencia

Fue uno de los futbolistas que mejor entendió cuándo había que achicar, cuándo temporizar, cuándo ir al choque y cuándo simplemente sostener el orden para que Paraguay no se partiera.

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En una Copa del Mundo en la que la Albirroja pasó por distintos estados —del golpe inicial ante Estados Unidos a la reconstrucción frente a Turquía, de la tensión ante Australia a la resistencia heroica contra Alemania y Francia— Alonso fue una pieza de equilibrio.

No fue un defensor de grandes gestos, sino de soluciones concretas. Aportó serenidad en la salida, firmeza para los cruces y, sobre todo, una noción clara de cómo administrar los momentos del partido. En un equipo que por largos pasajes debió sobrevivir sin la pelota, su oficio fue una herramienta indispensable.

Su valor se vio con más nitidez en los partidos de máxima exigencia, aquellos en los que Paraguay quedó obligado a defender cerca de su arco y a convivir con ataques constantes de rivales superiores en posesión y jerarquía.

Allí apareció el Junior más curtido, el defensor que sabe usar el cuerpo, que no se desespera, que elige bien cuándo anticipar y que entiende el arte de sostener una línea bajo presión. Frente a Alemania, por ejemplo, fue parte de esa estructura de resistencia que aguantó a un rival poderoso durante 120 minutos. En una noche de enorme desgaste, su experiencia ayudó a mantener la calma cuando el partido pedía cabeza fría.

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Contra Francia volvió a dejar esa imagen de futbolista veterano, acostumbrado a la batalla, dispuesto a sostener el orden y a pelear cada pelota como si fuera la última. Le tocó convivir con la velocidad de los atacantes franceses, con cambios de ritmo constantes y con un partido en el que cualquier desajuste podía ser letal.

Aun así, mantuvo la compostura, cerró espacios, ofreció coberturas y se mantuvo firme en la idea de proteger a un equipo que apostaba a resistir para seguir con vida. Su actuación no se construyó desde la espectacularidad, sino desde la fiabilidad: estuvo donde tenía que estar y respondió como lo hace un jugador que entiende el oficio en su versión más pura.

También hubo en su Mundial una dimensión silenciosa pero muy valiosa: la del referente que transmite tranquilidad. En una selección con varios futbolistas viviendo por primera vez la experiencia de una Copa del Mundo, la presencia de hombres como Junior Alonso ayudó a darle estructura emocional al grupo.

Su manera de competir, de no perder la línea y de asumir cada duelo con naturalidad terminó siendo parte del andamiaje que sostuvo a Paraguay en sus noches más bravas.

El semblante de Junior Alonso en este Mundial fue, en definitiva, el de un futbolista al servicio de la supervivencia colectiva. Un defensor que entendió que su misión no pasaba por sobresalir, sino por ayudar a que el equipo resistiera, se ordenara y siguiera respirando en los partidos más complejos.