Mauricio, la pieza que le cambió el tono a varios partidos

Dentro de un equipo que muchas veces construyó su competitividad desde la intensidad, el sacrificio y la verticalidad, su presencia ofreció una variante distinta, una forma diferente de interpretar los partidos y de darle al ataque paraguayo una textura más asociativa.

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Su ingreso ante Australia fue, probablemente, la muestra más clara de todo lo que podía aportarle al equipo. En un partido que pedía soluciones para circular mejor la pelota y encontrar caminos menos directos, Mauricio entró y modificó el tono del juego.

Paraguay ganó pausa, ganó claridad en los últimos metros y también una mejor conexión entre mediocampo y ataque. Su aparición ayudó a que la selección tuviera más criterio para administrar la posesión y más recursos para instalarse cerca del área rival sin depender únicamente de la aceleración o del golpe de verticalidad.

Esa fue una de sus virtudes más marcadas durante el torneo: ofrecer una lectura distinta del partido. Mientras Miguel Almirón representaba el cambio de ritmo, la profundidad y la amenaza en campo abierto, Prado se perfilaba como una alternativa para bajar un cambio, juntar pases y generar asociaciones más cortas, más finas, más pensadas para jugar cerca del área. No era una cuestión de reemplazar una idea por otra, sino de sumar una segunda vía para que Paraguay pudiera adaptarse a distintos contextos.

En ese sentido, su entendimiento con Julio Enciso dejaba señales prometedoras. Mauricio aparecía como un socio capaz de jugar cerca del “10”, de ofrecerle una pared, de darle continuidad a una jugada o de acompañarlo en zonas donde la técnica y la pausa se vuelven más importantes que el vértigo.

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Su fútbol le permitía a Paraguay tener una versión algo más elaborada, menos apresurada, con mayor sensibilidad para elegir el pase y encontrar espacios en escenarios cerrados.