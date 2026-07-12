Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Miguel Almirón, sacrificio en todo su esplendor

Miguel Almirón en camiseta oscura con patrones azules, mientras compañeros observan con atención en el banquillo.
Miguel Ángel Almirón Rejala (32 años) fue de los mejores en el mediocampo albirrojo con un ida y vuelta incanzable.Arcenio Acuña

El Mundial de Miguel Almirón no estuvo marcado por las estadísticas ofensivas que en otros momentos definieron su carrera, pero sí por una faceta que quizás explica mejor su importancia dentro de esta Paraguay de Gustavo Alfaro: el compromiso táctico. El extremo dejó de lado el protagonismo individual para ponerse al servicio de una estructura que necesitaba esfuerzo, disciplina y solidaridad en cada partido.

Por David Rolón

Almirón fue uno de los futbolistas que mejor interpretó el mensaje del entrenador. Corrió hacia adelante y hacia atrás, presionó salidas rivales, acompañó a los laterales en tareas defensivas y asumió recorridos que muchas veces no aparecen en las planillas, pero que resultan fundamentales para sostener un equipo competitivo. Su trabajo no siempre tuvo recompensa en metros ganados o asistencias, pero sí en equilibrio colectivo.

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En varios pasajes del torneo se lo vio más lejos del área de lo habitual, obligado a retroceder para cerrar espacios, perseguir marcas y colaborar en la recuperación. Para un jugador acostumbrado a ser una amenaza constante en campo rival, ese rol implicó un esfuerzo extra. Almirón entendió que el contexto requería otra versión de él: menos enfocada en la definición y más comprometida con el funcionamiento general del equipo.

Su velocidad, sin embargo, nunca dejó de ser un arma importante para Paraguay. Incluso cuando la selección estaba sometida a la presión del rival, su capacidad para atacar espacios y recorrer grandes distancias representó una vía de escape. Bastaba una conducción suya o un desmarque profundo para que el equipo pudiera salir del retroceso y ganar metros en campo contrario.

Esa adaptación fue una de sus mayores virtudes durante la Copa del Mundo. No necesitó ser el futbolista desequilibrante que tantas veces brilló en Inglaterra o en otras etapas de su carrera para resultar determinante. Su valor estuvo en entender cuándo acelerar, cuándo sacrificarse y cuándo convertirse en un apoyo defensivo más dentro de un bloque que hizo de la solidaridad una de sus principales fortalezas.

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