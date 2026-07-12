Omar Alderete, firmeza y temple en la defensa

Junto a Gustavo Gómez conformó la dupla central que le devolvió orden a la última línea, corrigió desajustes del estreno y se convirtió en una garantía en los partidos más cerrados del torneo.

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Su aporte fue mucho más allá del simple cierre o del anticipo. Alderete le dio a Paraguay agresividad para disputar cada pelota, presencia física para imponerse en el juego aéreo y también serenidad para salir jugando cuando el partido exigía bajar pulsaciones.

Frente a Turquía fue un defensor confiable, sobrio en la marca y atento para cortar cada intento rival. Contra Australia, en un duelo mucho más friccionado y táctico, volvió a mostrarse como un zaguero de temple, firme en los cruces y concentrado para sostener un partido de márgenes mínimos, pero terminó lesionado lo que le impidió estar frente a Alemania.

Alderete representó durante gran parte del Mundial esa imagen del defensor paraguayo clásico: fuerte, áspero cuando había que serlo, valiente para ir al choque y comprometido con cada pelota como si fuera la última.

Su presencia contagió seguridad al resto de la defensa y ayudó a que el equipo de Gustavo Alfaro encontrara una identidad mucho más competitiva tras el mal arranque en la competencia.

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Sin embargo, su torneo empezó a torcerse en el tramo más exigente. La lesión en la rodilla sufrida ante Australia encendió las alarmas y terminó condicionando por completo su cierre de Mundial.

El golpe lo dejó fuera del duelo frente a Alemania, una baja sensible en la noche más histórica de Paraguay en Boston, y desde entonces su evolución fue seguida día a día con incertidumbre. A eso se sumó el desgaste físico acumulado de una temporada larga y de un torneo que obligó al límite a cada futbolista de la Albirroja.

En la previa del choque ante Francia, su presencia estuvo envuelta en dudas hasta último momento. Aun así, Alderete hizo todo lo posible por no quedarse afuera. Forzó el físico, trabajó para llegar y se puso a disposición del cuerpo técnico, en una muestra clara de compromiso con el grupo y con el momento que atravesaba la selección.

Esa voluntad de no bajarse nunca de la pelea terminó marcando también su semblante en este Mundial: el de un futbolista que, aun golpeado, quiso estar; el de un defensor que entendió la magnitud de la oportunidad y no se guardó nada.