Selección Paraguaya
12 de julio de 2026 a la - 02:00

Orlando Gill, del vendaval del debut al héroe de Boston

El arquero sanlorenzano Orlando Daniel Gill Noldín (26 años) fue una de las principales figuras de la Albirroja.
El arquero sanlorenzano Orlando Daniel Gill Noldín (26 años) fue una de las principales figuras de la Albirroja.033004+0000 ALEXANDER HASSENSTEIN

El Mundial de Orlando Gill fue, probablemente, la mejor síntesis de lo que vivió Paraguay en el torneo. El joven arquero comenzó la Copa golpeado por la realidad: recibió cuatro goles en el estreno frente a Estados Unidos y quedó expuesto en una noche donde la defensa se quebró y el equipo sufrió de punta a punta. Sin embargo, lejos de derrumbarse, se reconstruyó con una personalidad admirable.

Por David Rolón

A partir de allí se adueñó del arco con una madurez impropia para su edad, transmitiendo seguridad en un contexto de máxima exigencia.

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Frente a Turquía sostuvo a Paraguay cuando el partido se hizo largo, áspero y lleno de sufrimiento. Repitió la receta ante Australia, en un duelo donde el cero era oro para seguir con vida.

Pero su gran consagración llegó en Boston, ante Alemania: atajó en la prórroga una pelota a quemarropa y luego se transformó en figura absoluta de la tanda de penales, conteniendo dos disparos decisivos para meter a Paraguay entre los mejores del torneo.

Contra Francia volvió a dejar una actuación enorme, con una doble tapada monumental ante Mbappé que evitó una derrota más amplia. Solo un penal pudo vulnerarlo.

De la tormenta del debut a convertirse en símbolo: Gill salió del Mundial como una de las revelaciones del certamen y como un nombre que el hincha paraguayo difícilmente olvide.

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