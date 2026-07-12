Ramón Sosa, una amenaza que el físico no dejó explotar del todo

Para Gustavo Alfaro, su presencia representaba una herramienta estratégica, especialmente en aquellos momentos donde el equipo necesitaba pasar de la resistencia al contraataque y encontrar una vía rápida para lastimar al rival.

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Sin embargo, su recorrido en la Copa del Mundo estuvo condicionado por un factor que terminó limitando su impacto: las molestias físicas. El extremo no pudo desplegar durante todo el torneo la explosividad que lo convirtió en una de las grandes amenazas paraguayas.

Su participación quedó marcada por la irregularidad, por la necesidad de administrar esfuerzos y por una condición física que no siempre le permitió jugar con la libertad y potencia que lo caracterizan.

Cuando logró estar en cancha, igualmente dejó señales de lo que podía haber aportado en plenitud. Su velocidad seguía siendo un problema para cualquier defensa, porque incluso con pocos metros podía generar preocupación. Un arranque suyo, una diagonal o un cambio de ritmo bastaban para obligar al rival a retroceder y modificar su postura defensiva.

Esa capacidad para transformar una jugada defensiva en una situación de peligro fue uno de los motivos por los que Alfaro lo consideraba una pieza valiosa dentro del plan.

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Su perfil encajaba especialmente en partidos donde Paraguay necesitaba aprovechar los espacios que dejaban los rivales al adelantarse.

Sosa era una carta para los segundos tiempos, un futbolista capaz de entrar con piernas frescas y castigar a defensas que empezaban a sentir el desgaste. Su potencia y su agresividad para atacar el uno contra uno ofrecían una alternativa diferente a la de otros atacantes del plantel.

Pero el Mundial dejó la sensación de que pudo haber dado mucho más. No por falta de condiciones ni por una cuestión futbolística, sino porque el contexto físico no le permitió alcanzar su mejor versión. En un torneo donde los detalles marcan diferencias, no tener a un jugador de sus características al cien por ciento representó una pérdida importante para Paraguay.