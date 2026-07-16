Julio Enciso, el Sub 23 más influyente del Mundial 2026 según el CIES

El análisis de la Copa del Mundo ratifica la consolidación de las figuras jóvenes. Un informe especializado del prestigioso observatorio CIES Football confirmó el peso de la Albirroja en el torneo al ubicar al delantero paraguayo Julio Enciso (22 años) en la cima del ranking global de rendimiento e impacto de futbolistas menores de 23 años.

Lea más: Argentina y España: todo lo que hay que saber de la final del Mundial 2026

El formado en la cantera de Libertad se destaca como el juvenil más determinante de la cita ecuménica, respaldado por una evaluación estadística que mide la incidencia real de cada futbolista dentro del funcionamiento colectivo de su respectivo seleccionado.

Incidencia directa en el frente de ataque

El actual delantero del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia ratificó su condición de principal argumento ofensivo del combinado nacional durante la competencia. La “Joya” cerró su participación mundialista con un registro de dos asistencias y un gol, estadísticas que sintetizan su verticalidad y su peso en los metros finales de la cancha.

Sin embargo, el reconocimiento del CIES trasciende los números tradicionales de las planillas. La valoración se basó en el impacto relativo del jugador en su ecosistema, demostrando que su presencia incrementó significativamente el volumen de juego paraguayo cada vez que intervino en los compromisos.

La métrica del CIES: el impacto colectivo en datos

El estudio publicado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos implementó una metodología comparativa a nivel interno. En lugar de evaluar acciones aisladas, el algoritmo contrastó el rendimiento individual de cada Sub 23 con el promedio de desempeño general de sus propios compañeros de equipo en el campo de juego.

Bajo este enfoque cuantitativo, los resultados del oriundo de Caaguazú reflejan una clara superioridad al registrar un rendimiento 24% por ciento superior a la media de la Albirroja. Esta marca récord lo posicionó en el primer lugar absoluto del escalafón ecuménico, evidenciando además una marcada dependencia ofensiva del equipo hacia su figura para romper líneas rivales en situaciones límite.

Por encima de las figuras de la finalista España

La relevancia del informe radica en la jerarquía de los futbolistas a los que Enciso logró superar en la tabla. El atacante guaraní relegó al segundo lugar a Lamine Yamal (19 años), una de las principales estrellas de la selección española —finalista del certamen—, quien obtuvo un impacto del catorce por ciento por encima del promedio de sus pares ibéricos.

Asimismo, la publicación destaca al defensor central Pau Cubarsí (19 años) en la cuarta posición, revalidando el mérito del paraguayo al imponerse en la comparación estadística a los nombres con mayor visibilidad mediática del fútbol europeo en la actualidad.