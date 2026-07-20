Julio Enciso recibe un emotivo homenaje en su natal Caaguazú

El atacante del Racing de Estrasburgo llegó en helicóptero, generando una gran expectativa entre los pobladores. Luego fue recibido por una multitud de aficionados, muchos con la camiseta de la selección paraguaya, que aguardaban la oportunidad de saludarlo, tomarse una fotografía o conseguir un autógrafo.

Durante el acto oficial, la Municipalidad de Caaguazú lo declaró Hijo Dilecto de la ciudad y le entregó la Llave de la Ciudad, en reconocimiento a su trayectoria y al orgullo que representa para todo el departamento.

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El homenaje tuvo un significado especial tras el Mundial, donde Enciso fue una de las principales figuras paraguayas y marcó el recordado gol frente a Alemania que encaminó la histórica clasificación a los cuartos de final.

Visiblemente emocionado, “La Joya” agradeció el cariño de su gente y destacó el orgullo que siente por sus raíces. “Cómo agradecerles a todos ustedes. La verdad que soy un privilegiado de ser de Caaguazú. Lo llevo con mucho orgullo en mi corazón”.

Enciso también dedicó palabras de agradecimiento a Dios, a sus padres, a toda su familia y a su esposa, a quienes señaló como el pilar de su carrera.

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“Crecí jugando acá, nací acá. Solo quiero decirles que no hay nada imposible en la vida. Todo lo que uno quiere lo puede conseguir. Sé que es difícil para los que somos del interior, pero demostramos que se puede”.

El futbolista aprovechó el momento para enviar un mensaje de esperanza a los niños y jóvenes del departamento. “Demostramos que en nuestro departamento hay mucho talento. Por eso llevo tatuado a nuestro pueblo. Para mí es un honor ser de acá”.

En uno de los pasajes más emotivos de su discurso recordó a su abuelo, ya fallecido: “Mi abuelo, que está en el cielo, seguramente va a estar muy orgulloso de mí y de que sea de acá”.

Finalmente, Enciso aseguró que el reconocimiento recibido será una motivación para seguir creciendo en su carrera sin perder la humildad. “Esto lo voy a llevar como motivación para seguir trabajando duro, con la humildad de siempre. En el fútbol un día podés estar muy arriba y al otro muy abajo”.

El delantero cerró su mensaje destacando el carácter de su ciudad y agradeciendo el respaldo permanente de su gente. “Ser de Caaguazú es único. No todos somos de Caaguazú, no todos tienen el talento que tiene Caaguazú. Gracias por tanto cariño”.

El homenaje concluyó con una fotografía oficial junto a las autoridades municipales y el cálido aplauso de una multitud que celebró a uno de los grandes referentes del fútbol paraguayo.