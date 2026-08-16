Dos años de la era Gustavo Alfaro en la Albirroja

El comienzo de una camino inolvidable”, tituló la Asociación Paraguaya de Fútbol en referencia de la conducción de la Albirroja con el argentino Gustavo Alfaro.

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“El 16 de agosto de 2024, Gustavo Alfaro era presentado como entrenador de la selección paraguaya. Ese día comenzaba un camino cargado de ilusión, trabajo y esperanza”, indica el artículo relacionado al “Cazador de Utopías”.

“Dos años después, aquella historia ya tiene un lugar especial en la memoria de todos: la Albirroja volvió a una Copa del Mundo después de 16 años y volvió a hacer vibrar a todo un país”, añade la nota.

“Una fecha que marcó el inicio de un capítulo inolvidable de nuestra historia”, refiere el artículo.

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El profesional, de 64 años, natural de Rafaela (Santa Fe), registra 24 partidos al mando de la selección, con 11 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Su carrera en general como orientador comprende 670 encuentros, con 276 triunfos, 183 igualdades y 211 caídas.