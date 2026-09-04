Con un doblete de Isak, el Liverpool vence al Ipswich Town de Julio Enciso

Isak despierta y encarrila el triunfo en diez minutos

El Liverpool rompió una racha de seis partidos sin ganar en la Premier League (contando el cierre del curso pasado y los dos empates iniciales de esta campaña ante el Newcastle y el Nottingham Forest bajo el mando de Iraola). La visita a Portman Road, frente a un recién ascendido Ipswich Town que acumulaba veinte partidos sin perder como local, pintaba propicia y así se confirmó gracias a la contundencia de Alexander Isak.

El delantero sueco, fichado en su día como el refuerzo más caro de la Premier al dejar el Newcastle United, donde fue compañero del paraguayo Miguel Almirón, había dejado dudas por un rendimiento que no siempre estuvo a la altura de las exigencias de Anfield. Sin embargo, en menos de diez minutos sentenció el duelo en complicidad con dos malas decisiones del arquero local, Kjell Scherpen.

A los siete minutos, tras un robo de balón en campo rival y una rápida transición, Cody Gakpo asistió a Isak, quien sacó un tiro cruzado no muy esquinado que sorprendió al meta. Dos minutos más tarde, el neerlandés rompió nuevamente la adelantada zaga del Ipswich y habilitó al sueco dentro del área; al ver a Scherpen adelantado, Isak disparó a gol para poner el 2-0, que terminó siendo resultado definitivo.

El debut de Barcola y la mira en la Champions

Con el marcador controlado, el técnico español movió el banco a la hora de juego. El gran atractivo del cierre de mercado para el Liverpool, el francés Bradley Barcola (procedente del PSG), ingresó por primera vez en una convocatoria de Iraola y sumó sus primeros minutos en reemplazo de Víctor Muñoz.

En su debut absoluto, el atacante galo tuvo poca participación en un encuentro cuyo ritmo decayó notablemente. El Ipswich empujó con más voluntad que claridad ante la resistencia de un sólido despliegue de Julio Enciso, quien disputó la totalidad del encuentro en el circuito ofensivo local.

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Finalmente, el Liverpool administró la renta hasta el pitazo final para sumar tres puntos de oro y tomar impulso antes de su debut de mitad de semana frente al Atlético de Madrid por la Liga de Campeones, dejando al Ipswich con su segunda caída de la temporada.