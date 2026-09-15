La Albirroja Sub 20 pone primera ante Venezuela en Santa Fe 2026

La hora del debut llegó para la selección paraguaya femenina Sub 20, que este miércoles iniciará su camino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albirroja enfrentará a Venezuela, desde las 10:00, en el complejo Parque Héroes de Malvinas de Rosario.

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El plantel dirigido por Herminio Barrios cerró este martes su preparación con una última movilización en territorio argentino, en la que el cuerpo técnico puso especial énfasis en los aspectos tácticos y las acciones de pelota parada.

La jornada comenzó con ejercicios preventivos y trabajos de activación, antes de dar paso a las tareas tácticas dispuestas por el entrenador. La práctica finalizó con ejercicios de elongación general.

Con la preparación concluida, Paraguay queda a la espera del estreno ante una selección venezolana que será el primer obstáculo en el camino de la Albirroja dentro del torneo.

El encuentro se disputará este miércoles 16 de setiembre, a las 10:00, en el complejo Parque Héroes de Malvinas.