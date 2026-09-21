Gastón Olveira: “Debemos aprovechar cada Fecha FIFA para crecer como equipo”

La Fecha FIFA de setiembre-octubre es la primera después de la Copa del Mundo 2026. En la misma, la selección de Paraguay disputará dos amistosos a pesar de que está permitido, en los 16 días de ventana internacional, un máximo de cuatro encuentros. La Albirroja de Gustavo Alfaro, quien convocó a 28 jugadores, medirá a Bolivia y a Colombia, ambos en Estados Unidos.

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Gastón Olveira, uno de los cinco citados del fútbol paraguayo, viajó hoy con destino a Washington D. C., sede del primer cotejo del combinado nacional (domingo, a las 17:30). “Contento por estar nuevamente en una convocatoria con todo lo que significa. Con muchas ganas de llegar y estar con el equipo”, expresó el arquero a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

🗣️ "En la selección van los mejores a competir"



🗣️ "Es una satisfacción la renovación de Alfaro, porque fue el entrenador que me convocó. El pueblo paraguayo está contento"



🗣️ "El Mundial fue la experiencia más grande de mi carrera"



🗣️ "Delmás viene demostrando ser un jugador… pic.twitter.com/o6QMYJa0RJ — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 21, 2026

“Me vengo sintiendo bien, siempre digo que a uno lo trae a la selección el rendimiento en el club. Feliz por el momento que paso en el club y ahora disfrutar estos días con la selección”, manifestó Olveira, quien formó parte del plantel que disputó el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Con la responsabilidad y compromiso que me llevaron a estar en el Mundial”, añadió el nacido en Uruguay.

Gastón Olveira y la nueva etapa de Paraguay con Gustavo Alfaro

Gastón Olveira apuntó a la nueva etapa que arranca Paraguay con Gustavo Alfaro, quien en la nómina tiene 5 regresos y la misma cantidad de caras nuevas. “Empieza una etapa nueva en la que hay que prepararnos para ser competitivos. Es un camino largo en el que debemos aprovechar cada Fecha FIFA para crecer como equipo y prepararnos para las competencias”, puntualizó.