Alexis Cañete y la selección: “Un paso pero muy grande en...”

Alexis Cañete y Hugo Adrián Benítez viajan a Estados Unidos para la Fecha FIFA con la selección de Paraguay. Los futbolistas de Cerro Porteño y de Nacional respectivamente son los últimos en sumarse al plantel de 28 jugadores que convocó Gustavo Alfaro para el combo de amistosos: el domingo 27 contra Bolivia en Washington D.C. y el viernes 2 de octubre ante Colombia en New Jersey.

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Cañete habló en exclusiva con ABC antes de partir a suelo norteamericano y señaló que esta primera convocatoria a la Albirroja es un “expectativa muy grande”. “Con una expectativa muy grande. Voy para demostrar de lo que soy capaz. Estoy feliz de representar realmente a mi país. Y vamos a seguir con todo para lo que se viene en estos amistosos”, manifestó el defensor azulgrana.

"ES UN PASO MUY GRANDE EN MI CARRERA" 🔝



Alexis Cañete brindó declaraciones antes de partir rumbo a Estados Unidos, donde se unirá a los trabajos de la Selección Paraguaya 🇵🇾



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Alexis Cañete y la primera convocatoria a la selección de Paraguay

“Creo que es un orgullo muy grande todo lo que me está pasando. Me preparé siempre para esto y gracias a Dios se me está dando”, añadió Cañete, quien en el mercado de pases de invierno llegó al Ciclón procedente de Nacional. En 13 partidos del semestre entre el torneo Clausura 2026 (11) y Copa Libertadores 2026 (2), el zaguero disputó 8 cotejos y convirtió 2 tantos, ambos en el campeonato.

Cañete aseguró que la citación es un “paso muy grande”. “Es un paso muy grande, pero muy grande en mi carrera. No tuve el privilegio de estar en la formativas (de la selección), pero gracias a Dios se me está cumpliendo ese sueño que siempre tuve de vestir la camiseta de la selección. Vamos con una ilusión muy grande”, finalizó el jugador de 23 años, que no realizó las inferiores con el seleccionado.