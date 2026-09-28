Elvio Paolorosso: “Estamos trabajando para que la Absoluta tenga opciones”

Tras la obtención de la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el coordinador general de las divisiones juveniles de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Elvio Paolorosso, conversó con el Cardinal Deportivo y dejó un balance contundente sobre el proceso formativo, el ADN competitivo del combinado nacional y el respaldo dirigencial que potenció al equipo hasta la cima del podio regional.

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Consultado sobre si se puede considerar una misión cumplida tras la conquista del título, el coordinador reconoció el logro actual pero advirtió que el proyecto contempla metas mucho más amplias: “La verdad que misión cumplida por este torneo. Ahora tenemos que cumplir todas las misiones que vienen en el futuro. Nosotros estamos trabajando para que la Absoluta tenga opciones, y las opciones se van a ir dando en la medida que los chicos tengan cada vez más experiencia. Sin duda que te hace un torneo excepcional por las características”.

Al momento de evaluar la labor del cuerpo técnico, Paolorosso elogió el sello distintivo que imprimió el DT y cómo se logró combinar la tradicional entrega guaraní con una propuesta de buen juego: “Tengo que resaltar el trabajo de Antolín Alcaraz y su cuerpo técnico desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la recuperación de los jugadores. Una selección, si se quiere, un poquito distinta, porque más allá de la lucha y todo lo que nos caracteriza, hubo fútbol y esto es un gran mérito de Antolín”.

Refiriéndose a la templanza del plantel en los pasajes más calientes del campeonato y a la templanza mostrada en la final frente al local, destacó la categoría mental de los juveniles: “Y ha jugado todos los partidos con autoridad y ha sido dominadora casi absoluta en casi todos los partidos. La final es la única que ha sido bastante pareja, y dentro de esa paridad con 50.000 personas en contra... Y yo siempre digo que los chicos agarrar la pelota, caminar 30, 35 metros hasta el punto penal con 50.000 personas en contra, han demostrado una personalidad pocas veces vista. Por eso estamos orgullosos”.

Las claves del éxito: identidad, trabajo invisible y apoyo logístico

Ante la pregunta sobre cómo se forjó este funcionamiento arrollador a lo largo del certamen, el referente de las inferiores explicó que detrás hay una planificación meticulosa: “Y creo que hay un trabajo silencioso de los microciclos de trabajo, de la idea del entrenador de Antolín, muy buena, de incorporarle más juego a nuestras elecciones; y entonces la elección de los jugadores tiene mucho que ver. Entonces, sin perder todo lo característico nuestro en los microciclos, ir agregándole muchas pelotas paradas; han tenido un repertorio importante de pelotas paradas. Entonces, se vio un equipo muy completo y todo eso motiva”.

Por último, al profundizar en la sintonía institucional y los recursos de vanguardia puestos a disposición de la delegación, valoró profundamente la gestión dirigencial de la APF: “De hecho, el primer partido estuvo el profe Gustavo Alfaro viéndolo; se fue muy contento con el presidente Robert. Tengo que resaltar también la tremenda colaboración. Vieron que anteayer Gustavo dijo que Robert Harrison le hacía las cosas más fáciles. Bueno, a nosotros también. Hay una metodología de trabajo que requiere de ciertas necesidades; por ejemplo, en estos juegos ningún equipo usó una cámara hiperbárica, que había una en Santa Fe. Yo trabajé ahí, la conocí y el presidente enseguida autoriza. Es un gasto importante el uso de las cámaras”.

El ex preparador físico ponderó la cooperación multidisciplinaria puesta a disposición. “Llevar dos kinesiólogos para la recuperación de los jugadores también es un gasto extra que no está contemplado en los Odesur. Y el presidente también me facilitó el hecho de haber ido en un chárter. Entonces, el presidente nos facilita y, gracias a Dios, el cuerpo técnico y los pibes le podemos responder de la mejor manera. Y hoy podemos hablar de que Paraguay ya en todas las categorías no participa más: va a competir y con serias posibilidades de ganar”.