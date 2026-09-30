La carrera del Gatito Fernández, que está llegando a su fin

Nacido en Asunción el 29 de marzo de 1988 (38), Roberto Junior Fernández Torres está por cerrar 19 años de carrera, en la que demostró un gran profesionalismo, lejos de las polémicas.

Lea más: Cerro Porteño en la Copa Paraguay: las veces que jugó octavos y en cuántas ediciones avanzó a cuartos

El popular Gatito, hijo del exmundialista con la Albirroja en México 1986, Roberto Eladio “Gato” Fernández (72) tiene contrato con Cerro Porteño y todo indica que cuando el vínculo se cierre el 31 de diciembre, colgará los guantes.

Son varios los motivos que harían que Roberto Junior ponga punto final a su larga trayectoria detrás del balón, la edad algo avanzada, los inconvenientes físicos y un drama familiar que le estaría perturbando, impidiendo meterse de lleno en su profesión, algo que lo caracterizó con el correr del tiempo.

Surgido en las formativas del Ciclón de Barrio Obrero, Fernández Torres debutó en la Primera en el 2007, en “la mitad más uno”. Su primera experiencia internacional la tuvo dos años después, en Estudiantes de Plata, desde donde pasó al Racing Club de Avellaneda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el 2011, el guardameta tuvo su experiencia internacional, en el FC Utrecht de País Bajos (para muchos, Holanda) y encontró “su mundo” en Brasil, con una larga militancia en la tierra de los pentacampeones del mundo.

Gatito actuó en el Vitória de Salvador, Figueirense de Santa Catarina y Botafogo de Río de Janeiro, tres sitios turísticos por excelencia. Se encuentra plenamente identificado con el “Fogão”, en el que cumplirá su recuperación, nada menos que en la Ciudad Maravillosa.

A principio de 2025, Junior regresó a casa, con la expectativa de jugar de titular y lograr títulos. Sin embargo, las cosas no salieron como deseaba y fue perdiendo terreno ante el argentino Alexis Martín Arias, a la postre el guardián con el que Cerro logró el título del Clausura de esa temporada, más el trofeo de la Supercopa Paraguay. Su principal característica es la sencillez.

Se fue el argentino Arias al Nacional de Montevideo (llegó su compatriota Manuel Roffo) y pese a ello, Fernández no pudo asentarse en la titularidad. Entonces encontró refugio en la Albirroja, integrando el plantel mundialista de Gustavo Alfaro.

En la selección mayor, el golero acumuló 30 presentaciones, 13 en amistosos, 13 en Eliminatorias y 4 por Copa América.