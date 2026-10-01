Robert Morales: “Mucha emoción de volver a vestir la camiseta de la selección”

En la antesala al duelo amistoso ante Colombia, a disputarse mañana a las 21:00 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, el delantero de la selección paraguaya Robert Morales se refirió a su vuelta al combinado nacional, el significado de este nuevo llamado y las sensaciones que le dejó el largo proceso de recuperación.

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Desde aquella dura lesión sufrida ante Ecuador en Ciudad del Este, en el marco de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, hasta su retorno frente a Bolivia en el último amistoso, el atacante revivió los momentos más difíciles y las imágenes que pasaron por su mente: “Yo creo que las primeras sensaciones que tuve fueron de mucha emoción de volver a vestir la camiseta de la selección. Creo que me puse muy feliz conmigo mismo por el trabajo que vine haciendo y que vengo haciendo para poder ser llamado de vuelta, y eso la verdad que me motivó bastante”.

La maduración y la búsqueda de revancha

Consultado sobre cómo atravesó este proceso de maduración futbolística que lo devuelve a la consideración de la Albirroja, el canterano de Cerro Porteño señaló que el deseo de revancha fue su principal motor durante los meses más complejos: “Yo creo que la maduración fue de querer tener una revancha después de aquella lesión frente a Ecuador. Creí que, como me tocó estar muy poco tiempo, creo que podría demostrar mucho más. Hoy en día me toca estar de vuelta acá, estar con este maravilloso grupo”.

Ante la consulta de si esta convocatoria y el arranque de este nuevo ciclo representan una revancha personal o una recompensa a su esfuerzo, el delantero admitió: “Y podríamos llamarlo de ambas maneras; yo en lo personal lo tomo así y creo que en lo personal voy por muy buen camino”.

"EMPEZAR ESTA NUEVA ETAPA ES UNA MOTIVACIÓN MUY GRANDE PARA MI"



➡Robert Morales habló sobre lo que representa para él su regreso a la Albirroja como será esta nueva etapa para la selección de cara al Mundial 2030#CardinalDeportivo #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/ObTQjjUVuF — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 1, 2026

Motivación al máximo en un plantel mundialista

Finalmente, sobre la posibilidad de sumarse a un grupo consolidado en la Mundial de Norteamérica 2026 y el desafío de construir una nueva etapa, la Pantera reconoció que la exigencia es alta, pero el incentivo inigualable: “Sí, claro, es una motivación bastante grande. La verdad que verle a este grupo llevarle a Paraguay a un Mundial de vuelta después de tantos años y representar de la manera en que lo hicieron... Creo que llegar con este grupo y empezar esta nueva etapa es una motivación muy grande para mí”.