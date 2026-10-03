Gustavo Alfaro: “Uno no se detiene tanto en el resultado, es momento de probar”

En una conferencia de prensa reflexiva y directa, el estratega argentino dejó en claro que la etapa actual no tolera distracciones basadas únicamente en la estadística. Con la clasificación a la próxima Copa del Mundo ya asegurada, la Albirroja navega por un escenario atípico que el cuerpo técnico busca capitalizar al máximo, pese al escaso margen de trabajo disponible en el calendario internacional.

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La trastienda de una victoria que deja enseñanzas

Para el argentino, el foco principal pasa por encontrar respuestas y corregir detalles antes de que comience el verdadero fuego cruzado de los puntos oficiales. El estratega asumió los riesgos inherentes a la experimentación táctica y a la inclusión de nuevos nombres dentro del esquema albirrojo.

El director técnico se refirió al contexto actual del equipo y a la importancia de aprovechar los amistosos por encima de la presión del marcador: “Uno no se detiene tanto en el resultado en este tipo de cosas. Acá no hay una necesidad imperiosa, inminente para decir: bueno, en tres meses tengo que empezar a jugar eliminatorias, o tengo que jugar una Copa América, o tengo que jugar un Mundial. Y este es el momento de probar, este es el momento de ensayar. Que los entrenadores tenemos, y tenemos el riesgo de que de pronto probamos, queremos probar un sistema, o queremos probar jugadores, o queremos probar cosas, y de pronto los resultados no vienen, es como que empieza ese rumrum que no le sirve a nadie”.

Asimismo, destacó el nivel y la jerarquía del rival de turno, comparando la exigencia del encuentro con la de una cita orbital: “Entonces, para mí, lo que menos miro es el resultado. Porque lo dije el otro día cuando vi el partido de Colombia y de México: a mí me pareció, con la intensidad que se jugó, fue un partido de nivel mundial. Y hoy fue un partido, se jugó la verdad con mucha seriedad, un muy lindo partido, un partido como juegan estas selecciones, que la verdad Colombia es número 11 del mundo. Se lo dije a los jugadores: estamos jugando con una selección que viene haciendo realmente muy bien las cosas y que está, como nosotros, en un recambio parcial de su búsqueda, y a nosotros también nos pasa”.

Las prioridades del ciclo: variantes, nombres y tiempo récord

El seleccionador de la Albirroja profundizó en los desafíos estructurales que enfrenta el combinado paraguayo. Entre ellos, destacó la necesidad imperiosa de resolver puestos clave como la ofensiva, justificar las convocatorias resistidas y administrar con pinzas el privilegio de tener el boleto mundialista asegurado.

Al ser consultado sobre la gestión del presente y la necesidad de evolucionar tácticamente, Alfaro explicó: “Queremos mejorar, obviamente que queremos mejorar. Nosotros tenemos la suerte, pero ya se lo dije el otro día, de estar clasificados para la próxima Copa del Mundo, pero para mí, si uno no administra bien las cosas, puede ser una desventaja. Lo estábamos hablando recién con los jugadores también. Hay un montón de cosas que nosotros necesitamos hacer. No tuvimos el tiempo para probar, entonces, bueno, hay necesidades, hay cambios de formas que uno está tratando de intentar. A veces se puede, a veces no se puede, a veces uno acierta, a veces se equivoca”.

Respecto a las apuestas individuales, las críticas recibidas por algunas convocatorias y la urgencia de encontrar alternativas en el frente de ataque, el estratega argumentó: “Jugadores que uno cree que tienen las características que el equipo necesita y le falta, porque por eso, insisto con Cuenca, más allá de que me criticaron porque lo traje de nuevo y todo lo demás, pero uno cree en las capacidades de ese chico, porque es un chico que tiene velocidad, tiene buena técnica, tiene uno contra uno, es valiente. Entonces, nosotros necesitamos un jugador como Almirón del otro lado, y ahí es donde uno tiene que buscar esas capacidades. Lo mismo Benítez, el tema del 9 es un tema que nosotros tenemos que resolver”.

Continuando con el análisis comparativo respecto al rival de turno, el DT valoró las conclusiones que dejó el duelo para ambos cuerpos técnicos: “Colombia, por ejemplo, en ese aspecto, lo tiene resuelto porque tiene muy buenos centrodelanteros, tiene distintas características, distintas variantes y todo lo demás. Entonces, tiene que resolver otro tipo de cosas Colombia y otro tipo de búsquedas, no siento distintas a las nuestras. Pero para mí el partido fue muy bueno, porque lo mismo calculo para Néstor, porque nos deja un montón de conclusiones de cosas que tenemos para ajustar”.

Para cerrar, el director técnico dejó una frase que sintetiza el gran desafío de liderar una selección nacional bajo la escasez crónica de entrenamientos: “Yo sé que a veces es muy difícil porque en el fútbol se habla a partir de los resultados, pero nosotros lo que estamos buscando hoy son respuestas. Y tenemos nada más que 42 días en el año para buscar esas respuestas, muy poco en la cantidad de tiempo con las necesidades que después tiene una selección nacional”.