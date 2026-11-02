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Selección Paraguaya
02 de noviembre de 2026 - 15:08

Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

Celebración guaraní en tierras africanas. la Albirroja metió una contundente victoria.
Celebración guaraní en tierras africanas. la Albirroja metió una contundente victoria.

La selección paraguaya de futsal debutó con una contundente victoria por 9-2 frente a Islas Salomón, en la primera fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Por David Rolón
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La selección masculina de futsal del Team Paraguay tuvo un estreno goleador en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al imponerse por 9-2 a Islas Salomón. La Albirroja comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo B y ahora afrontará dos compromisos determinantes ante Marruecos y Portugal, en busca de un lugar en las semifinales.

Lea más: Senegal inaugura los primeros Juegos de la Juventud olímpicos celebrados en África

El seleccionado paraguayo arrancó el encuentro con las ansias propias del debut y la adaptación al escenario olímpico. Sin embargo, fue encontrando su ritmo y ganando confianza con el correr de los minutos. Una vez que logró imponer su juego, el equipo nacional exhibió todo su poder ofensivo y terminó firmando una goleada.

Julio Cáceres y Juan Rambo fueron los máximos anotadores paraguayos, con dos tantos cada uno. Oliver Sandoval, Facundo Boderone, Agustín Barreto, Octavio Cáceres y Mauro Mora completaron la cuenta con un gol por cabeza.

La Albirroja continuará su camino en el Grupo B este miércoles 4 de noviembre, cuando enfrente a Marruecos, desde las 09:00 (hora paraguaya). Su última presentación en la fase de grupos será el sábado 7, frente a Portugal, a partir de las 07:00.

Paraguay necesita terminar entre los dos primeros de la serie para avanzar a las semifinales y mantener vigente la ilusión de luchar por las medallas. Un nuevo triunfo ante Marruecos le permitirá asegurar anticipadamente su clasificación.

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