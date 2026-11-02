Dakar 2026: Goleada de Paraguay en su estreno en el futsal

La selección masculina de futsal del Team Paraguay tuvo un estreno goleador en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al imponerse por 9-2 a Islas Salomón. La Albirroja comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo B y ahora afrontará dos compromisos determinantes ante Marruecos y Portugal, en busca de un lugar en las semifinales.

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El seleccionado paraguayo arrancó el encuentro con las ansias propias del debut y la adaptación al escenario olímpico. Sin embargo, fue encontrando su ritmo y ganando confianza con el correr de los minutos. Una vez que logró imponer su juego, el equipo nacional exhibió todo su poder ofensivo y terminó firmando una goleada.

Julio Cáceres y Juan Rambo fueron los máximos anotadores paraguayos, con dos tantos cada uno. Oliver Sandoval, Facundo Boderone, Agustín Barreto, Octavio Cáceres y Mauro Mora completaron la cuenta con un gol por cabeza.

Remember the name! 😍



Juan Rambo helps Paraguay to an incredible 9-2 futsal win against the Solomon Islands. 🇵🇾⚽️#YouthOlympics #Dakar2026 pic.twitter.com/ddcRdBbZ5R — The Olympic Games™ (@Olympics) November 2, 2026

La Albirroja continuará su camino en el Grupo B este miércoles 4 de noviembre, cuando enfrente a Marruecos, desde las 09:00 (hora paraguaya). Su última presentación en la fase de grupos será el sábado 7, frente a Portugal, a partir de las 07:00.

Paraguay necesita terminar entre los dos primeros de la serie para avanzar a las semifinales y mantener vigente la ilusión de luchar por las medallas. Un nuevo triunfo ante Marruecos le permitirá asegurar anticipadamente su clasificación.