Calurosa recepción a los integrantes de la selección Sub 15

Una gran actuación fue la que tuvo la Albirroja Sub 15, con el comando técnico de Wilfrido Bazán, en el Mundial/festival desarrollado entre el 24 y el 30 de octubre en la capital de Azerbiyán, Bakú.

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Fue una experiencia novedosa para todos, ya que los partidos se disputaban en espacio reducido, 8 vs. 8, con 40 minutos de duración (20 por etapa).

Paraguay disputó nueve partidos, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas, sufridas en las últimas presentaciones, probablemente por los duelos seguidos, en ocasiones dos por día.

Los resultados

Fase regular

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Paraguay 4 – Seychelles 1

Paraguay 8 – Tahití 8

Paraguay 3 – 1

Paraguay 3 - Bolivia 2

Dieciseisavos de final

Paraguay 4 – Chipre 0

Octavos de final

Paraguay 1- Marruecos 0

Cuartos de final

Paraguay 2 (7) - Ghana 2 (6)

Semifinales

Paraguay 0 - República Checa 2

Tercer puesto

Paraguay 2 - Grecia 6

Componentes del plantel

Arqueros: Lucas Vergara y Jesús Cantero.

Defensores: Bruno Escobar, Fernando Jaquet y Ángel Esteche.

Mediocampistas: Axel Cabo, Ronald González, Alejandro Encina y Kevin Cardozo.

Atacantes: Thiago Alderete, Celso Frohmerz, Matías Portillo y Carlo Giménez.