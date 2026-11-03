Calurosa recepción a los integrantes de la selección Sub 15

Una gran actuación fue la que tuvo la Albirroja Sub 15, con el comando técnico de Wilfrido Bazán, en el Mundial/festival desarrollado entre el 24 y el 30 de octubre en la capital de Azerbiyán, Bakú.
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Fue una experiencia novedosa para todos, ya que los partidos se disputaban en espacio reducido, 8 vs. 8, con 40 minutos de duración (20 por etapa).
Paraguay disputó nueve partidos, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas, sufridas en las últimas presentaciones, probablemente por los duelos seguidos, en ocasiones dos por día.
Los resultados
Fase regular
Paraguay 4 – Seychelles 1
Paraguay 8 – Tahití 8
Paraguay 3 – 1
Paraguay 3 - Bolivia 2
Dieciseisavos de final
Paraguay 4 – Chipre 0
Octavos de final
Paraguay 1- Marruecos 0
Cuartos de final
Paraguay 2 (7) - Ghana 2 (6)
Semifinales
Paraguay 0 - República Checa 2
Tercer puesto
Paraguay 2 - Grecia 6
Componentes del plantel
Arqueros: Lucas Vergara y Jesús Cantero.
Defensores: Bruno Escobar, Fernando Jaquet y Ángel Esteche.
Mediocampistas: Axel Cabo, Ronald González, Alejandro Encina y Kevin Cardozo.
Atacantes: Thiago Alderete, Celso Frohmerz, Matías Portillo y Carlo Giménez.