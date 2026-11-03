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Selección Paraguaya
03 de noviembre de 2026 - 09:18

Calurosa recepción a los integrantes de la selección Sub 15

Componentes del plantel de la selección Sub 15, ubicados en el cuarto puesto del Mundial/festival de Azerbaiyán, entre 189 elencos.
Componentes del plantel de la selección Sub 15, ubicados en el cuarto puesto del Mundial/festival de Azerbaiyán, entre 189 elencos.APF

Los integrantes de la selección nacional Sub 15 recibieron una calurosa recepción tras quedar cuartos en el Mundial/festival celebrado en Azerbaiyán, con 189 elencos participantes.

Por ABC Color
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Una gran actuación fue la que tuvo la Albirroja Sub 15, con el comando técnico de Wilfrido Bazán, en el Mundial/festival desarrollado entre el 24 y el 30 de octubre en la capital de Azerbiyán, Bakú.

Lea más: La Albirroja Sub 15 se despide entre los cuatro mejores del Mundial Azerbaiyán 2026

Fue una experiencia novedosa para todos, ya que los partidos se disputaban en espacio reducido, 8 vs. 8, con 40 minutos de duración (20 por etapa).

Paraguay disputó nueve partidos, con un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas, sufridas en las últimas presentaciones, probablemente por los duelos seguidos, en ocasiones dos por día.

Los resultados

Fase regular

Paraguay 4 – Seychelles 1

Paraguay 8 – Tahití 8

Paraguay 3 – 1

Paraguay 3 - Bolivia 2

Dieciseisavos de final

Paraguay 4 – Chipre 0

Octavos de final

Paraguay 1- Marruecos 0

Cuartos de final

Paraguay 2 (7) - Ghana 2 (6)

Semifinales

Paraguay 0 - República Checa 2

Tercer puesto

Paraguay 2 - Grecia 6

Componentes del plantel

Arqueros: Lucas Vergara y Jesús Cantero.

Defensores: Bruno Escobar, Fernando Jaquet y Ángel Esteche.

Mediocampistas: Axel Cabo, Ronald González, Alejandro Encina y Kevin Cardozo.

Atacantes: Thiago Alderete, Celso Frohmerz, Matías Portillo y Carlo Giménez.

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