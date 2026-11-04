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Selección Paraguaya
04 de noviembre de 2026 - 18:06

Los jugadores de la selección paraguaya rompen el silencio y exigen justicia

El capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez junto al presidente de la nación, Santiago Peña, en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané.
El capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez junto al presidente de la nación, Santiago Peña, en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané.

Con el capitán Gustavo Gómez a la cabeza, los jugadores de la selección paraguaya de Fútbol alzaron la voz este miércoles en un pronunciamiento conjunto, tras la conmoción nacional por la intervención de Ueno Bank, confirmando que también figuran entre las víctimas del colapso.

Por ABC Color
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Ante el cimbronazo financiero provocado por la intervención a Ueno Bank, los habituales seleccionados del combinado nacional firmaron un mensaje profundamente humano, confirmando que también sufrieron el impacto de la medida, solidarizándose con los sectores más vulnerables y exigiendo respuestas implacables a la justicia paraguaya.

Lea más: La APF rompe el silencio y se pronuncia ante la crisis de Ueno Bank

Más que futbolistas, ciudadanos dolidos

Lejos de mantenerse al margen de la realidad nacional, el plantel albirrojo decidió hablarle de frente a la ciudadanía en un momento de profunda incertidumbre. “Somos jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol, pero sobre todo, somos paraguayos. Hijos de esta tierra que amamos”, arranca el texto que resuena con fuerza en los portales digitales.

Los futbolistas no ocultaron la indignación que genera ver el impacto social de la medida del Banco Central del Paraguay (BCP): “Nos duele ver a miles de familias atravesando angustia... Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay sueños y hay toda una vida de esfuerzo que merece respeto”.

En esa línea, el escrito reveló un dato no menor que golpea al grupo: los propios integrantes de la selección también figuran entre los afectados por la situación. Sin embargo, remarcaron que el foco principal debe estar en los sectores más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta debe ser la gente trabajadora. Aquellos que tenían los ahorros de toda su vida invertidos ahí. Ellos son quienes más apoyo necesitan”.

Exigencia de mano dura y acciones legales individuales

El comunicado no tuvo grises a la hora de apuntar contra los responsables del colapso financiero y exigir el rol de las instituciones del Estado. Con un tono frontal, la Albirroja sentenció: “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente. Exigimos con firmeza que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata, transparente y sin distinción”.

Asimismo, los referentes del combinado nacional advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados en el plano personal, anunciando que cada jugador evaluará de manera individual las acciones legales que correspondan para defender su patrimonio con la ley en la mano.

Defensa de la patria y un mensaje de esperanza

Hacia el final, el manifiesto apeló al orgullo nacional y a la garra guaraní para capear este temporal económico. Los futbolistas recalcaron que no permitirán que la imagen del país quede manchada por la desidia de unos pocos.

Porque ser paraguayo no es solo ponerse la camiseta. Es no abandonar a tu gente cuando más te necesita. Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”, concluyó el plantel, firmando con un mensaje de aliento: ¡Fuerza, Paraguay! ¡Unidos somos más fuertes!.

El comunicado de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol

Comunicado de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol.
Comunicado de los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol.

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