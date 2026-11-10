ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Selección Paraguaya
10 de noviembre de 2026 - 09:22

La Albirroja completará la temporada con una docena de partidos

Juventud y experiencia, la amalgama perfecta. Eduardo Andrés Delmas Schaerer (19 años) y Miguel Ángel Almirón Rejala (32), en el segundo día de entrenamiento de la selección nacional en Kallang, Singapur.
Juventud y experiencia, la amalgama perfecta. Eduardo Andrés Delmas Schaerer (19 años) y Miguel Ángel Almirón Rejala (32), en el segundo día de entrenamiento de la selección nacional en Kallang, Singapur.APF

Con los amistosos del viernes contra Singapur, y del martes 17 frente a Japón, ambos a disputarse en Kallang, la selección paraguaya completará la temporada con 12 partidos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El 2026 es significativamente importante para la Albirroja, pues constituye el año de retorno a la Copa del Mundo, luego de 16 años.

Lea más: Semifinales de la Copa Paraguay, el sábado y domingo

El viernes, la selección nacional enfrentará al local Singapur en el estadio Nacional, situado en el distrito de Kallang, a las 09:00 de nuestro país. En el mismo escenario, los dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán el martes 17 frente a Japón, a las 10:10.

Si bien los partidos oficiales (sobre todo del Mundial) y los amistosos no tienen el mismo peso, el balance albirrojo en este ciclo es de: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En términos estadísticos, los duelos resueltos en los penales son considerados como igualdades.

Duelos de fogueo del año

Paraguay 1-Grecia 0 (27 de marzo)

Marruecos 2-Paraguay 1 (31 de marzo)

Paraguay 4-Nicaragua 0 (5 de junio)

Bolivia 0-Paraguay 2 (27 de setiembre)

Paraguay 1-Colombia 0 (2 de octubre)

Mundial de Norteamérica

Estados Unidos 4-Paraguay 1 (12 de junio, fase de grupos)

Turquía 0-Paraguay 1 (19 de junio, fase de grupos)

Paraguay 0-Australia 0 (25 de junio, fase de grupos)

Alemania 1 (3)-Paraguay 1 (4) (29 de junio, dieciseisavos de final)

Paraguay 0–Francia 1 (4 de julio, octavos de final)

Componentes del plantel actual

Arqueros: Orlando Gill (Lille de Francia), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional) y Facundo Insfrán (Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras de Brasil), Omar Alderete (Sunderland de Inglaterra), Junior Alonso (Atlanta United de Estados Unidos), Clever Ferreira Ñamandú (Atlético Tucumán de Argentina), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Juan José Cáceres (Dínamo Moscú de Rusia), Alan Benítez (Libertad) y Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba, Argentina).

Mediocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo de Brasil), Hugo Cuenca (Celta Fortuna de España), Eduardo Delmás (Olimpia), Diego Gómez (Brighton de Inglaterra), Mauricio Prado (Palmeiras de Brasil), Matías Galarza (Inter Miami de Estados Unidos), Mathías Villasanti (Gremio de Brasil) y Braian Ojeda (Orlando City de Estados Unidos).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United de Estados Unidos), Julio Enciso Espínola (Ipswich Town de Inglaterra), Gustavo Caballero (Santos de Brasil), Allan Wlk Duré (Lanús de Argentina), Hugo Adrián Benítez (Nacional) y Robert Morales (Pumas de México).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
02
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más

Te puede interesar