La Albirroja completará la temporada con una docena de partidos

El 2026 es significativamente importante para la Albirroja, pues constituye el año de retorno a la Copa del Mundo, luego de 16 años.

Lea más: Semifinales de la Copa Paraguay, el sábado y domingo

El viernes, la selección nacional enfrentará al local Singapur en el estadio Nacional, situado en el distrito de Kallang, a las 09:00 de nuestro país. En el mismo escenario, los dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán el martes 17 frente a Japón, a las 10:10.

Si bien los partidos oficiales (sobre todo del Mundial) y los amistosos no tienen el mismo peso, el balance albirrojo en este ciclo es de: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En términos estadísticos, los duelos resueltos en los penales son considerados como igualdades.

Duelos de fogueo del año

Paraguay 1-Grecia 0 (27 de marzo)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Marruecos 2-Paraguay 1 (31 de marzo)

Paraguay 4-Nicaragua 0 (5 de junio)

Bolivia 0-Paraguay 2 (27 de setiembre)

Paraguay 1-Colombia 0 (2 de octubre)

Mundial de Norteamérica

Estados Unidos 4-Paraguay 1 (12 de junio, fase de grupos)

Turquía 0-Paraguay 1 (19 de junio, fase de grupos)

Paraguay 0-Australia 0 (25 de junio, fase de grupos)

Alemania 1 (3)-Paraguay 1 (4) (29 de junio, dieciseisavos de final)

Paraguay 0–Francia 1 (4 de julio, octavos de final)

Componentes del plantel actual

Arqueros: Orlando Gill (Lille de Francia), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional) y Facundo Insfrán (Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras de Brasil), Omar Alderete (Sunderland de Inglaterra), Junior Alonso (Atlanta United de Estados Unidos), Clever Ferreira Ñamandú (Atlético Tucumán de Argentina), Mateo Gamarra (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Juan José Cáceres (Dínamo Moscú de Rusia), Alan Benítez (Libertad) y Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba, Argentina).

Mediocampistas: Damián Bobadilla (São Paulo de Brasil), Hugo Cuenca (Celta Fortuna de España), Eduardo Delmás (Olimpia), Diego Gómez (Brighton de Inglaterra), Mauricio Prado (Palmeiras de Brasil), Matías Galarza (Inter Miami de Estados Unidos), Mathías Villasanti (Gremio de Brasil) y Braian Ojeda (Orlando City de Estados Unidos).

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United de Estados Unidos), Julio Enciso Espínola (Ipswich Town de Inglaterra), Gustavo Caballero (Santos de Brasil), Allan Wlk Duré (Lanús de Argentina), Hugo Adrián Benítez (Nacional) y Robert Morales (Pumas de México).