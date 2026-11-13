La formación de Paraguay: Eduardo Delmás y Robert Morales en el ataque

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Singapur en el primero de los dos amistosos que disputa en la última Fecha FIFA de la temporada. La Albirroja, que busca cerrar el año con dos triunfos, inicia la gira asiática en el estadio Nacional de Singapur: el partido empieza a las 09:00, hora de nuestro país. Sintonizá el partido en vivo por Cardinal Romance 98.5 FM.

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Gustavo Alfaro confirmó la alineación y el combinado nacional arranca con una formación inédita: repiten solo dos futbolistas con relación a la victoria 1-0 frente a Colombia en la ventana internacional pasada; tres de los once jugadores militan en la Primera División de Paraguay; y debutan dos medallistas de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Mauro Coronel y Eduardo Delmás debutan en la selección de Paraguay

Mauro Coronel, defensor de Nacional, y Eduardo Delmás, delantero de Olimpia, ambos campeones con la Sub 20 en Argentina, juegan por primera vez con la Absoluta. Por su parte, Alan Benítez y Alexandro Maidana son los laterales, mientras que Gustavo Caballero, Mathías Villasanti, Matías Galarza y Mauricio forman el mediocampo. El único nueve es Robert Morales.

La formación de Paraguay vs. Singapur por la Fecha FIFA