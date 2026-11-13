ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Selección Paraguaya
13 de noviembre de 2026 - 08:32

La formación de Paraguay: Eduardo Delmás y Robert Morales en el ataque

Camisetas numeradas de la selección paraguaya Albirroja en un vestuario, con botines y botellas de agua en el suelo.
El vestuario de la selección de Paraguay en la previa del partido contra Singapur por la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional, en Singapur, Singapur.@Albirroja

Gustavo Alfaro confirmó la formación de Paraguay para enfrentar a Singapur en el primer amistoso de la última Fecha FIFA del año.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Singapur en el primero de los dos amistosos que disputa en la última Fecha FIFA de la temporada. La Albirroja, que busca cerrar el año con dos triunfos, inicia la gira asiática en el estadio Nacional de Singapur: el partido empieza a las 09:00, hora de nuestro país. Sintonizá el partido en vivo por Cardinal Romance 98.5 FM.

Lea más: Alejandro Domínguez, en conflicto de intereses con Conmebol y FIFA

Gustavo Alfaro confirmó la alineación y el combinado nacional arranca con una formación inédita: repiten solo dos futbolistas con relación a la victoria 1-0 frente a Colombia en la ventana internacional pasada; tres de los once jugadores militan en la Primera División de Paraguay; y debutan dos medallistas de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

Camisetas numeradas de la selección paraguaya Albirroja en un vestuario, con botines y botellas de agua en el suelo.
El vestuario de la selección de Paraguay en la previa del partido contra Singapur por la Fecha FIFA de noviembre en el estadio Nacional, en Singapur, Singapur.

Mauro Coronel y Eduardo Delmás debutan en la selección de Paraguay

Mauro Coronel, defensor de Nacional, y Eduardo Delmás, delantero de Olimpia, ambos campeones con la Sub 20 en Argentina, juegan por primera vez con la Absoluta. Por su parte, Alan Benítez y Alexandro Maidana son los laterales, mientras que Gustavo Caballero, Mathías Villasanti, Matías Galarza y Mauricio forman el mediocampo. El único nueve es Robert Morales.

La formación de Paraguay vs. Singapur por la Fecha FIFA

  • Orlando Gill
  • Alan Benítez
  • Mauro Coronel
  • Junior Alonso
  • Alexandro Maidana
  • Gustavo Caballero
  • Mathías Villasanti
  • Matías Galarza
  • Mauricio
  • Eduardo Delmás
  • Robert Morales

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar