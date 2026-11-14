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Selección Paraguaya
14 de noviembre de 2026 - 13:17

La Albirroja proyecta el último partido de la temporada

Gustavo Gómez (derecha), Juan José Cáceres, Allan Wlk Duré, Mateo Gamarra y Miguel Ángel Almirón, en plena actividad física en Singapur.
Gustavo Gómez (derecha), Juan José Cáceres, Allan Wlk Duré, Mateo Gamarra y Miguel Ángel Almirón, en plena actividad física en Singapur.APF

Luego de su victoria del viernes por 4-1 sobre Singapur, en Kallang, la selección nacional proyecta su último partido del año, fijado para el martes contra Japón.

Por ABC Color
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Con la ventaja de jugar los dos partidos en una misma sede, la de Kallang, que evita traslados agotadores, la selección nacional se enfoca al duelo del martes contra Japón, que será de mayor exigencia con relación al match del viernes ante Singapur, saldado con goleada por 4-1.

Lea más: La Albirroja, con nuevos rostros, supera a Singapur sin apuros

Los nipones vencieron este sábado a Brasil por 3-2, demostrando la fuerza de su fútbol, por lo que serán rivales altamente exigentes para los dirigidos por Gustavo Alfaro para el cierre del año que marcó el retorno de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El 2026 albirrojo comprende 11 juegos, incluyendo el Mundial Norteamérica, con 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

En informe de la APF refiere que el seleccionador dispuso tareas diferenciadas, teniendo en cuenta que los que participaron del choque contra Singapur realizaron tareas de recuperación, mientras los que no tuvieron minutos efectuaron un entrenamiento de mayor intensidad.

El grupo se partió momentáneamente en dos. Los titulares activaron en el hotel de concentración, mientras que los otros fueron a entrenar al Geylang ActiveSG Field, en una división para la distribución de las cargas físicas.

Para este domingo, la actividad está prevista para las 16:15, hora local. Los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa. Antes del arranque, un futbolista a ser elegido “sobre la marcha” atenderá a los medios de comunicación presentes.

El partido del martes entre Paraguay y Japón se desarrollará en el estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang, a las 10:10 de nuestro país, con trasmisión de APF TV, VS Sports, GEN y El Trece.

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