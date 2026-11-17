Un arranque soñado en Kallang, en la segunda presentación de la fecha FIFA de noviembre. Más que nunca, la Albirroja fue peligrosa, ofensiva y veloz. Una especie de rápido y furioso. Pitazo inicial, ataque, córner, servicio de esquina de Diego Gómez abierto para la definición de primera de Juan José Cáceres con el interior el pie derecho, libre de marca. Todo en un minuto.

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Si naturalmente la disposición táctica era aguantar, con la tempranera ventaja se imponía aún más activar el modo contención, para cerrar espacios y dosificar las energías contra un rival demandante, que exige un alto rendimiento físico.

Atrincherada en su zona y con salidas esporádicas, la Albirroja afrontaba un juego relativamente tranquilo hasta que sonó la alarma del VAR. Primero parecía un “cortito” (golpe) en el mediocampo de Omar Alderete a Keisuke Goto, pero luego apareció en pantalla otra acción, con un disparo al arco Junnosuke Suzuki que dio en el brazo del zaguero del Sunderland desviando la trayectoria del balón. En una interminable revisión, el árbitro tailandés Mongkolchai Pechsri, que solo otorgó tres minutos de adición, desestimó el penal. Todo seguía igual.

Definitivamente los astros estaban alineados a favor de Paraguay, con dos ataques y dos anotaciones. Más efectivo no podía ser el equipo de Gustavo Alfaro, generalmente cauteloso y conservador.

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Otro tiro de esquina de Diego Gómez, esta vez para el frentazo de Gustavo Gómez para el 2-0, en una conexión misionera con la infalible fórmula del centro, cabeza y gol. El capitán “facturaba” nada menos que en su partido 100 como albirrojo.

Un primer tiempo de ensueño, que hasta pudo haberse cerrado con otro tanto, luego de la jugada de “La Joya” Enciso para la asistencia a Miguel Almirón, en un balón interceptado por el guardameta Zion Suzuki.

La complementaria tuvo un desarrollo lógico, con la presión de los nipones por descontar. Con los cambios tuvieron mayor fuerza ofensiva, por lo que las cargas se volvieron frecuentes y peligrosas.

Arriba en el marcador, Paraguay estuvo en su salsa. Cada oportunidad japonesa abortada era motivo de respiro, casi de festejo, porque significaba acercarse a la victoria, tan importante, independientemente a que el duelo sea amistoso, como en este caso, u oficial. Existen los que consideran que en los choques de fogueo, los resultados no tienen importancia. Y no es lo mismo ganar que perder.

Tanto fue el agua a la fuente que llegó el descuento de Japón, en una finalización de Shio Fukuda al aprovechar un rebote del exigido Orlando Gill. El ajuste de cinturones se imponía aún más.

La Albirroja cierra de esta manera un gran 2026, en la temporada de retorno a la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia. De los 12 enfrentamientos animados, ganó 7, empató 2 y perdió 3.

Con semejante efectividad, ante un rival calificado, que se agrega a la famosa garra guaraní, con una entrega generosa, plena, “¿qué pensarán de nosotros en Japón-pon?“, diría Calle 13.