“La verdad, muy feliz, un sueño cumplido, ahora a pensar ya en el partido del domingo, que estamos a un pasito de salir campeones. Algo hermoso, es el sueño que cada jugador tiene: es defender a su país, una sensación hermosa, algo inexplicable, y ojalá siga teniendo la oportunidad, porque la selección es lo más lindo que hay”, comenzó diciendo el talentoso mediapunta franjeado sobre la experiencia albirroja.

El recibimiento del grupo y las charlas con Alfaro

Al ser consultado sobre su adaptación a la Albirroja, el trato con el cuerpo técnico y lo que le exige Gustavo Alfaro, el volante ofensivo destacó la unión del vestuario y el respaldo recibido. “La verdad que muy bien, me recibieron muy bien. La verdad que el grupo se nota que está muy unido, la verdad que es un grupo hermoso; ahí te das cuenta de las cosas que consiguieron ellos todos juntos. Y con el profe también muy bien; hablé bastante con él después del partido, antes del partido también, y lo que me pide él voy a ir trabajando, y ojalá siga teniendo la oportunidad de ir a la selección”.

El contraste entre su cotidiano como hincha y espectador y su presente vistiendo la camiseta nacional fue otro de los puntos que emocionó al futbolista de Olimpia. “La verdad que súper bien, hace 6, 8 meses que le veía en la tele, hace 3 meses que le veía el Mundial y soñaba con estar ahí con ellos. Y la verdad que me sorprendió, me sentí como uno más de ellos, y bueno, muy feliz, ojalá siga teniendo la oportunidad de ir”.

Sobre el balance de su estreno con la selección mayor, Delmás valoró la tranquilidad que le dieron sus compañeros y el entrenador para soltarse dentro de la cancha en el duelo ante Singapur. “Creo que hice un buen partido, los compañeros y el profe me transmitieron mucha confianza para que entre a jugar, a disfrutar y bueno, a seguir aprendiendo y ojala siga teniendo la oportunidad de ir a la selección que es lo mas hermoso que hay”.

Un 2026 consagratorio y el chip puesto en el domingo

Con un título ya festejado en la primera mitad del año con Olimpia, su primera convocatoria a la selección y la chance inmediata de sumar otra estrella con el granjeado, el talentoso jugador analizó un calendario inolvidable sin perder el margen de crecimiento. “La verdad que muy feliz, un año excelente, ojala ahora pueda culminarlo de la mejor manera con el campeonato Clausura y luego también con la Supercopa Paraguay”.

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A pesar de atravesar un momento de alta exposición y rendimiento, el mediapunta descartó haber tocado techo y apuntó a seguir evolucionando. “No, creo que siempre se puede estar mejor. Creo que estoy en un nivel bueno, creo que puedo seguir mejorando porque cada día voy aprendiendo algo nuevo, y ojalá termine este año de la mejor manera y ver qué pasa para el año que viene”.

Finalmente, pese al cansancio acumulado por el largo regreso desde Asia, aseguró estar a disposición para el duelo decisivo del fin de semana ante Sportivo Trinidense, donde Olimpia buscará el bicampeonato. “Muy bien, ahora tuvimos un viaje de un poquito más de 30 horas, pero la verdad que bastante bien. Esta tarde nos presentamos al club y bien, la verdad que estoy físicamente muy bien para el partido. Las ganas de estar ahí están siempre, y más aún en este partido más que importante, que estamos ahí a un pasito del bicampeonato, ojalá que se pueda dar”.